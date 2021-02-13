亞馬遜著手研發薄型Echo裝置，將作為智慧家庭裝置控制中心

相關消息指稱，亞馬遜可能著手研發一款更薄，並且能掛在牆上使用的Echo裝置，未來可能作為以Alexa數位助理服務串接的智慧家庭裝置控制中心。

依照彭博新聞報導引述消息報導，此款裝置是由亞馬遜內部Lab126硬體部門打造，將以輕薄、足以懸掛在牆上使用，並且搭載觸控螢幕形式設計，預期可作為各類支援Alexa數位助理服務應用裝置的連接控制中心。

實際上，亞馬遜先前推出同樣搭載觸控螢幕的Echo Show系列也能對應相同功能，並且可讓使用者透過視訊方式對話，並且能放置在廚房、客廳，或是臥室等地方使用。

不過，對於部分使用狀況而言，例如飯店、會議室，或是展售中心，甚至是居家裝潢較為講究的室內環境，即便Echo Show最小尺寸為5.5吋設計，依然會顯得有些突兀。

因此亞馬遜目前投入製作的薄型Echo裝置，有可能就是針對上述使用需求打造，同時也能與目前市場已經銷售的嵌入式中控系統，或是透過特定配件將Android平板或iPad當作智慧家庭中控台，以及諸如Brilliant所打造控制系統抗衡，另一方面也能進一步強化以Alexa數位助理服務串接的智慧家庭裝置使用體驗。

目前亞馬遜似乎仍在研究合適尺寸設計，諸如10吋或更大的13吋設計都在考慮範圍內，甚至也同樣具備視訊鏡頭與麥克風設計，因此也能作為視訊通話，或是與門口監控攝影機連動的裝置使用。

就消息人士指出，亞馬遜此款薄型Echo裝置售價可能介於200美元至250美元之間，最快會在2021年下旬，或是2022年底之前推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》