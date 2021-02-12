換上類比光軸的Razer Huntsman V2 Analog鍵盤 可依壓按力道對應不同按鍵功能

除了宣布推出具備RGB燈效的Thunderbolt 4 Dock Chroma外接擴充設備，Razer也宣布推出新款採用類比光軸設計的遊戲鍵盤Huntsman V2 Analog。

相較過往推出採光軸設計的Huntsman系列鍵盤，此次推出的Huntsman V2 Analog採用的類比光軸，與先前更新款單手鍵盤Tartarus Pro搭載設計相同，主要藉由鍵軸內光線遮蔽程度識別壓按行程，在1.5mm至3.6mm之間觸發行程，配合Razer Synapse軟體自訂不同按鍵觸發功能。

例如，使用者可以自訂按鍵按壓行程達1.5mm時可對應選擇遊戲中物品，而將按鍵壓按行程增加至3.6mm時則可觸發對應使用物品的指令操作，如此一來即可讓使用者透過鍵盤按鍵設定更多操作定義功能。

甚至在遊戲中常見透過「W」、「S」、「A」、「D」對應前後左右移動操作，亦可配合設定不同壓按行程對應按鍵指令，讓角色移動可以變得更加細膩，而非只能線性前後或左右移動。

至於按鍵也如新版BlackWidow系列遊戲鍵盤採用浮島式按鍵設計，讓使用者能更容易清理鍵盤按鍵間的灰塵，另外右上角也配置實體按鍵及轉盤設計的多媒體控制介面，更可直接關閉聲音輸出，鍵盤左側也提供一組USB 3.0連接埠。而按鍵本身則採用二色成形的PBT材質鍵帽設計，藉此確保壓按耐用性，同時也提供額外手托配件，讓使用者能更舒適使用鍵盤操作。

Huntsman V2 Analog遊戲鍵盤標榜按鍵使用壽命可達1億次按鍵敲擊，並且將以249美元或新台幣7990元價格銷售。

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