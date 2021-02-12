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羅技軌跡球裝置Ergo M575簡單玩 更方便以拇指滾動操作滑鼠游標

聯合新聞網 / 楊又肇
▲羅技軌跡球裝置Ergo M575
▲羅技軌跡球裝置Ergo M575

羅技去年底宣布在台上市的新款軌跡球裝置Ergo M575，筆者透過短暫時間進行體驗。

相較一般滑鼠使用模式，軌跡球裝置主要是透過手指轉動球部，藉此讓滑鼠游標能配合手指輕微轉動方式移動，由於幾乎不會讓手腕有大幅移動，因此對於有經常使用滑鼠的工作人員來說，將能減少手腕隧道症發生情況。

而此次體驗的Ergo M575，其實是羅技在2010年曾推出的M570後繼改款設計，除了在產品名稱冠上Ergo，更加入藍牙連接方式，並且提高DPI感應速率，另外在軌跡球本身設計也導入環保概念，藉由回收塑膠材質打造，藉此達成減碳目標。

▲整體設計與MX Ergo相仿，但並未採用操作角度可切換設計
▲整體設計與MX Ergo相仿，但並未採用操作角度可切換設計

▲配置球部其實與先前推出的MX Ergo相同
▲配置球部其實與先前推出的MX Ergo相同

▲由於是以軌跡球方式使用，因此底部並未配置滑件，而是採用止滑設計的橡膠材質
▲由於是以軌跡球方式使用，因此底部並未配置滑件，而是採用止滑設計的橡膠材質

顏色方面，Ergo M575除了提供黑色款式之外，額外也提供白色版本，同時也因為顏色不同的染色需求，使得回收塑膠材質使用比例有所差異，其中黑色款式採用50%回受塑膠，而白色款使則僅使用21%比例，但整體使用卻沒有差別。

同時，相較部分軌跡球是以食指轉動球部方式操作，Ergo M575採用類似MX Ergo的設計，是以使用者更方便在持握手勢時，透過拇指方式操作球部，讓食指能以自然方式操作軌跡球裝置上對應一般滑鼠的左右按鍵，以及滾輪對應功能，另外也能快速透過靠近食指位置的兩組快速鍵，配合專用軟體設定對應快捷操作功能，例如開啟特定App，或是控制音量大小聲等選項。

▲透過拇指輕易撥動球部進行游標操作
▲透過拇指輕易撥動球部進行游標操作

▲前方食指側的兩組快速鍵也能透過軟體設定指定操作功能
▲前方食指側的兩組快速鍵也能透過軟體設定指定操作功能

至於DPI設定部分僅能透過軟體調整，並未像過往滑鼠或軌跡球產品額外配置單獨DPI調整按鍵，如果在操作過程臨時有不同DPI設定需求的話，則可能有些麻煩。

至於軌跡球裝置則可透過此次新增加的藍牙功能以無線連接方式，配合桌機、筆電或平板裝置使用，或是透過2.4GHz傳輸頻率的USB Dongle與裝置連接。本身則採用單顆三號電池即可使用，若是以藍牙方式連接的話，最多可對應20個月使用時間，而藉由USB Dongle以2.4GHz傳輸頻率連接使用的話，最長可對應長達24個月使用時間 (自然會因為操作方式而異)。

▲透過單顆三號電池即可維持長達20-24個月使用時間，必要時也能透過底部開關切斷電源
▲透過單顆三號電池即可維持長達20-24個月使用時間，必要時也能透過底部開關切斷電源

由於本身是以回收塑膠材質打造，加上機構上也不像MX Ergo可依照需求調整兩種不同使用角度，因此整體重量並不算明顯，同時也能配合霧面處理表面，以及止滑紋路設計，讓使用者在操作過程能使軌跡球更平穩滾動，藉此降低手腕姿勢改變幅度。

另外，由於不再使用過往滑鼠產品常見的仿皮革塗層設計，因此即便一段時間未使用也不會讓軌跡球裝置表面變質且黏手。

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[caption id="attachment_137009" align="aligncenter" width="1000"] ▲取消過往在軌跡球裝置常用的仿皮革塗層，僅保留霧面及止滑紋路設計，因此能避免長時間使用後因變質產生沾粘情況，同時也能確保使用時的抓握穩定性[/caption]

Ergo M575貼近一般滑鼠操作使用習慣，加上本身同時對應兩種無線連接方式，藉此增加其使用彈性，例如可以透過USB Dongle與PC裝置連接，並且透過藍牙連線方式配合平板裝置使用，同時配合單顆三號電池就能對應相當長的使用時間，甚至長時間不使用的話也能透過底部開關切斷電力，讓Ergo M575能在下次開啟電源時維持一定可使用電力。

目前Ergo M575已經在台灣市場推出，建議售價則為新台幣1490元。

▲羅技軌跡球裝置Ergo M575
▲羅技軌跡球裝置Ergo M575

▲羅技軌跡球裝置Ergo M575盒裝
▲羅技軌跡球裝置Ergo M575盒裝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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