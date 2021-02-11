快訊

拜習通話！ 拜登關切北京經濟做法和對台灣獨斷行動

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶拋飛車外 遭後車撞擊死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

源於夏商的新年武術舞「儺舞」 戴上奇特面具娛神娛人驅鬼酬神

香港01 / 撰文／賴家俊
圖／香港01提供，截自網路
圖／香港01提供，截自網路

說起傳統，古人在農曆正月前夕會跳「儺舞」（儺：粵音「no4」，「揶用」的「挪」），以軀邪避災，這種將武術和巫術融入舞蹈的民間風俗，至今仍在流傳於河北、山東、安徽、湖北、湖南、江西、四川、貴州一帶。

「儺」為古時臘月驅除疫鬼的儀式。早於商周時代便有「儺舞」風俗，《論語‧鄉黨》記載「鄉人儺，朝服而立於阼階。」已載古人為驅鬼逐疫而以「儺」為祭祀儀式。最原始「儺舞」，很早便以操演兵器為舞蹈一部分。

「武」「舞」互通

我們常說「止戈為武」，認為「武」字含義是停止暴力乃「武」最高境界，但這是先秦哲學家賦予新意。根據古文字學研究，「止」原為象形「趾」字，表示整個腳，表示行動。「武」字本意指「戈」(兵器)在行動，與停止暴力含義可說是剛剛相反。

所以「武」原意指先民執兵器在前進好動，甚至乃通執兵器而舞。因此，學者馬敘倫在《說文解字書疏》中指「舞為武的轉注字，字巫的後起字，蓋巫從大，象執旄尾而舞…為武巫之轉注字，可證也。」

古時儺舞，據《周禮‧夏官》所載，舞者披熊衣戴面具，執兵器而舞，是摹仿原始狩獵活動，人類披獸皮偽裝成動物，再伏擊獵物而成功狩獵。這種源於狩獵的舞步進一步演化成巫師驅鬼之舞，把戰鬥中致勝技術經驗進行表演，即「儺舞」前身。現今儺舞不准許女人參與，正保留原始時代男性負責狩獵遺風。

儺舞的儀式

現存儺舞地區，參加者每年正月間為期半個月維持儀式，目的也由驅鬼而進一步涉及酬神。儀式大約分起儺、跳儺、搜儺、圓儺四部份（視不同地區有調整）：

起儺：由戲班首領（大伯）率弟子於神廟內點香開始儀式。

跳儺：整個儀式最長部分，涉及舞蹈表演，寓意新一年風調雨順，五谷豐登。

搜儺：活動高潮，由舞者去寸內各家各戶驅邪逐疫。

圓儺：首領虔誠地長跪壇前，謝過儺神。

而舞蹈過程中，打鬼者手執武器，揮舞跳躍，發出驅鬼聲，揮動武器動作包括擊、刺、劈等動作，武術成份甚多。現存儺舞，如江西樂安流坑的儺戲，便分文武劇目，一是祭祀類，另一類是武功類。

武功戲有《闖轅門》、《古城會》和操兵法的《滾團牌》等多種戲目，表演時有規範動作、跳躍、翻滾、步法、身法等。這些武舞，據地方文獻所載是古時為防禦外敵入侵，村民教子弟操習拳棍團牌，於新春初用以為舞演戲，從而教演戰陣兵法。

由武術演化而成舞蹈，配合面具及道具，用於敬天祭神的儀式，隨後慢慢融入中國戲劇中。

延伸閱讀：

澳男網上學插眼逃過4米巨鱷襲擊　武術防身術中的插眼是否絕招？

少林七十二藝｜《天龍八部》的少林武學總匯　早於30年代便流傳

文章授權轉載自《香港01》

男性

相關新聞

平價智慧手錶比較！小米手環5、realme Watch、小米手錶超值版、米動手錶青春版 差在哪呢？

近期小米在台灣推出「小米手錶 超值版」後，有幾支價格相近的智慧手錶就被再度拿出來討論，像是「米動手錶 青春版」（2017 推出）、「realme Watch」（2020 推出），都是台灣可以直接買到的，今天就來比較一下它們的規格跟功能差在哪，另外本篇也將「小米手環 5」列入比較，幫助大家弄清楚它跟小米手錶的差別！

蘋果可能推出更加耐用充電線？ 新耐磨專利曝光

蘋果隨機附贈的充電線容易壞，已經是困擾使用者已久的問題，除了線的塑膠外殼容易破，接近手機口那端容易接觸不良也令人詬病，這些可能都要解決了！根據美國最近流出的新申請專利顯示，蘋果正在研發一種更耐用的設計，能讓充電線更耐磨，或許能因此延長使用壽命。

源於夏商的新年武術舞「儺舞」 戴上奇特面具娛神娛人驅鬼酬神

說起傳統，古人在農曆正月前夕會跳「儺舞」（儺：粵音「no4」，「揶用」的「挪」），以軀邪避災，這種將武術和巫術融入舞蹈的民間風俗，至今仍在流傳於河北、山東、安徽、湖北、湖南、江西、四川、貴州一帶。

高通揭曉第四代5G連網晶片Snapdragon X65、簡化版Snapdragon X62

在聯發科稍早宣布推出新款5G連網晶片M80之後，Qualcomm也對外揭曉旗下第四代5G連網晶片Snapdragon X65，同時也推出採簡化設計的Snapdragon X62。

高通以Snapdragon X65連網晶片 打造新一代固定無線接取平台

除了推出第四代5G連網晶片Snapdragon X65，以及簡化版Snapdragon X62，Qualcomm也推出採用Snapdragon X65連網晶片設計的第二代5G固定無線接取 (FWA,Fixed Wireless Access)平台，此外也針對現行4G網路連接需求推出新款Snapdragon X12 + LTE連網晶片。

蘋果資深副總裁調新職 可能負責打造混合實境產品項目

日前證實轉向全新產品研發的蘋果資深副總裁Dan Riccio，彭博新聞報導指其將會負責帶領蘋果混合實境產品項目團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。