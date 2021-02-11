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Razer推出具備RGB燈效的Thunderbolt 4外接擴充設備

聯合新聞網 / 楊又肇

針對搭載Thunderbolt 4連接埠筆電擴充使用需求，Razer宣布推出名為Thunderbolt 4 Dock Chroma的外接擴充設備，同樣也維持充滿電競風格的Chrome RGB多彩燈效設計。

Thunderbolt 4 Dock Chroma提供1進、3出設計的Thunderbolt 4連接埠配置，另外也具備3組USB 3.1與1組RJ-45網路線接孔，並且提供支援UHS-II SD記憶卡插槽與3.5mm耳機孔。

此外，本身則是搭配135W變壓器運作，最高可針對連接裝置提供90W供電，同時也可透過Thunderbolt 4連接埠對應兩組4K 60Hz螢幕外接，或是單組8K 30Hz螢幕輸出。

至於建議售價則為329美元，目前將會先透過線上通路或Razer直營通路銷售，而台灣地區也預計會推出此款產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer

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