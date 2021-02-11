Razer推出具備RGB燈效的Thunderbolt 4外接擴充設備

近期小米在台灣推出「小米手錶 超值版」後，有幾支價格相近的智慧手錶就被再度拿出來討論，像是「米動手錶 青春版」（2017 推出）、「realme Watch」（2020 推出），都是台灣可以直接買到的，今天就來比較一下它們的規格跟功能差在哪，另外本篇也將「小米手環 5」列入比較，幫助大家弄清楚它跟小米手錶的差別！

2021-02-10 10:00