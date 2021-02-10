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蘋果資深副總裁調新職 可能負責打造混合實境產品項目

聯合新聞網 / 楊又肇
▲蘋果資深副總裁Dan Riccio
▲蘋果資深副總裁Dan Riccio

日前證實轉向全新產品研發的蘋果資深副總裁Dan Riccio，彭博新聞報導指其將會負責帶領蘋果混合實境產品項目團隊。

報導指稱，原本蘋果負責擴增實境項目的副總裁Mike Rockwell顯然難以解決目前產品開發面臨難題，因此才會將先前負責蘋果硬體產品研發的資深副總裁Dan Riccio調任，預計協助蘋果此項產品能順利完成。

此外，原本負責處理器與數據晶片設計研發的資深副總裁Johny Srouji，接下來也會轉向負責相機與顯示技術，預期也會與蘋果擴增實境，以及混合實境技術應用項目有關。

若以目前市場傳聞猜測，蘋果打造的擴增實境或混合實境頭戴裝置將會以更輕巧外型打造，同時可對應更清晰的虛擬視覺顯示效果，並且能對應更穩定的沉浸互動體驗，因此預期會比現今市場所見的同性質產品採用更進階技術打造。

不過，若以目前Facebook旗下Oculus VR，以及HTC VIVE等很久之前就已經投入虛擬實境、擴增實境，甚至是混合實境應用頭戴裝置情況來看，光是要把頭戴裝置做得更輕巧、容易配戴就已經相當不容易，更何況還要實現更清晰虛擬視覺、流暢沉浸互動，以及可對應更長運作時間的無線連接使用模式，更是難上加難。

而在先前消息裡，更指稱蘋果第一款擴增實境頭戴裝置將會先鎖定特定使用場景、用戶族群，同時初期定價可能會高達3000美元之譜，但日後也可能推出耕親民價位版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 蘋果

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