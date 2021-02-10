高通以Snapdragon X65連網晶片 打造新一代固定無線接取平台

除了推出第四代5G連網晶片Snapdragon X65，以及簡化版Snapdragon X62，Qualcomm也推出採用Snapdragon X65連網晶片設計的第二代5G固定無線接取 (FWA,Fixed Wireless Access)平台，此外也針對現行4G網路連接需求推出新款Snapdragon X12 + LTE連網晶片。

在Qualcomm第二代5G固定無線接取平台設計中，主要針對企業或一般商用5G網路基礎設施應用需求打造，其中採用Qualcomm第二代QTM547長距離毫米波天線模組，分別搭載8組對應6GHz以下頻段接收的天線，並且採用動態天線操作 (Dynamic Antenna Steering)技術，讓天線可透過自動微調最佳接收訊號方向，更可提升約30%的無線網路覆蓋範圍。

另外，藉由支援透過6GHz以下頻段進行長距離連接的天線模組設計，將可提高約25%的網路覆蓋範圍，以及約10%的網路傳輸頻寬，若配合8組支援6GHz以下頻段的天線模組設計，則約可讓網路覆蓋範圍提升至35%，並且讓網路傳輸頻寬提升20%。

由於第二代5G固定無線接取平台設計針對固定無線接取使用需求打造，因此相當適合用於無線固網寬頻服務，並且讓OEM業者能更快速透過此項設計打造各類無線接取裝置，同時也讓電信業者也能快速推廣旗下寬頻網路服務，藉此串接5G網路服務建制的「最後一哩」，讓寬頻網路服務能更容易深入城鎮、鄉村或郊外地區。

Qualcomm第二代5G固定無線接取平台設計將在2022年上半年應用在商用裝置，預計由不同OEM廠商打造以此平台設計產品。

此外，Qualcomm也針對現有4G網路連接需求，打造全新Snapdragon X12 + LTE連網晶片，主要針對基於4G網路服務的固定無線接取平台設計需求打造，並且提供最高可達600Mbps的4G LTE網路連接速度，並且讓電信業者能快速升級現有4G網路固定無線接取裝置。

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