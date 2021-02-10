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高通揭曉第四代5G連網晶片Snapdragon X65、簡化版Snapdragon X62

聯合新聞網 / 楊又肇

在聯發科稍早宣布推出新款5G連網晶片M80之後，Qualcomm也對外揭曉旗下第四代5G連網晶片Snapdragon X65，同時也推出採簡化設計的Snapdragon X62。

Qualcomm表示，目前全球已經有超過130家電信業者在近60個國家地區提供5G商用服務，即便在2020年因為疫情影響，讓不少市場分析預期5G連網手機出貨量會因為需求降低，但實際出貨量卻逼近2億支，遠遠超過分析師預期的1.5億支。而針對2021年的5G連網手機出貨量，Qualcomm則預期將會介於4.5億 支至5.5億支。

同時，Qualcomm也強調5G連網手機幾乎以一半時間就達成4G連網手機出貨量規模。無線網路傳輸速度更幾乎以每5年就提升10倍，從早期3G時代的10Mbps，到4G LTE的100Mbps，以及在4G LTE Advanced實現1Gbps下載速度，5G連網時代的下載速度更可達10Gbps的萬兆級數據傳輸表現。

而此次宣布推出的第四代5G連網晶片Snapdragon X65，更直接鎖定高於10Gbps的下載速度表現，除了應用在高階手機產品，預期也會應用在個人電腦、行動熱點裝置、工業物聯網、5G專網及固定無線接取點等設計。

除了目前已經在美國、日本、歐洲與東南亞地區開始推行使用的毫米波連接服務，Qualcomm也預期接下來包含南韓、德國、英國、澳洲，甚至過去以6GHz以下頻段提供5G網路服務的中國，都將開始推行以毫米波為主的5G網路服務，因此未來將可看見更多藉由毫米波高傳輸頻寬、高速連接表現特性打造的應用服務問世。

為了加速毫米波連接應用發展，Qualcomm此次更推出鎖定可提供4.4Gbps下載速度表現的簡化版5G連網晶片Snapdragon X62，同樣對應毫米波連接應用，並且讓更多5G連網裝置可對應更高下載速度，以及更大網路傳輸頻寬。

鎖定高於10Gbps的下載速度表現的Snapdragon X65

相較去年推出，並且整合進Snapdragon 888處理器的第三代5G連網晶片Snapdragon X60，此次推出的第四代5G連網晶片Snapdragon X65，主要加入符合3GPP Release 16設計規範的5G數據機對天線解決方案，並且採用可升級功能集架構，以利快速商用佈署應用。

天線部分則搭載QTM545毫米波天線模組具備出色的毫米波覆蓋範圍，此外還支援所有預計將開放商用的5G毫米波連接頻段規格，其中包含n53、n70，以及對應41GHz的n259頻段，並且對應毫米波與6GHz以下頻段聚合功能，讓上傳與下載可使用頻寬大幅提高。

此外，藉由Qaulcomm 5G PowerSave 2.0技術，將可讓5G連網裝置更精準控制電力損耗，並且讓電力使用時間可具體延長，同時也能讓裝置電池容量設計降低，在第四代5G連網晶片Snapdragon X65更標榜可節省高達30%電力。

另外也加入支援100MHz頻寬連接功能，更藉由人工智慧微調天線最佳連接訊號，搭配QET7100寬頻封包追蹤 (Wideband Envelope Tracking)技術，藉此減少斷訊、加快網速，更可增強訊號覆蓋效果。

不過，Qualcomm依然並未像聯發科在旗下5G連網晶片加入雙5G SIM卡雙待設計。

Snapdragon X65更平易近人的姊妹版：Snapdragon X62

相較Snapdragon X65鎖定10Gbps下載速度規格，採簡化設計的Snapdragon X62則是鎖定4.4Gbps下載速度表現，但同樣採用新版QTM545毫米波天線模組設計、Qaulcomm 5G PowerSave 2.0技術與QET7100寬頻封包追蹤技術，並且對應3GPP Release 16設計規範，以及支援預計將開放商用的5G毫米波連接頻段規格，另外也支援毫米波與6GHz以下頻段聚合功能。

但Snapdragon X62主要鎖定普及應用需求，與鎖定旗艦規格機種使用的Snapdragon X65，將會對應不同市場使用族群。

應用商品最快今年底前揭曉

目前Snapdragon X65與Snapdragon X62已經開始向Qualcomm合作夥伴提供測試，預期最快會在今年底應用在首波公布市售產品，並且會在2022年初陸續進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

高通

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