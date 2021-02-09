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蘋果可能推出更加耐用充電線？ 新耐磨專利曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12。圖／截自蘋果官網
iPhone 12。圖／截自蘋果官網

蘋果隨機附贈的充電線容易壞，已經是困擾使用者已久的問題，除了線的塑膠外殼容易破，接近手機口那端容易接觸不良也令人詬病，這些可能都要解決了！根據美國最近流出的新申請專利顯示，蘋果正在研發一種更耐用的設計，能讓充電線更耐磨，或許能因此延長使用壽命。

該專利來自美國專利商標局（USPTO）網站，內容指出，該設計透過使用更堅硬的材質，來增加抗彎折性，而在充電頭的一端尤其會將線材加厚。如此一來，可能可以有效增加耐用性，但也可能讓充電線變得更難彎曲，讓收納變得較為困難。

即使如此，目前沒有任何跡象指出，蘋果會在近期推出這種新款充電線。除了專利中沒有提到「Lightening」，蘋果近來的趨勢便是推動「無線化」。先是拿掉35mm耳機孔，推出Airpod無線耳機；再到加入無線充電功能，且不隨機附充電頭，要真正等到這款「更耐用」的充電線恐怕沒這麼簡單。

專利 無線充電 iPhone

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