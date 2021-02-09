蘋果可能推出更加耐用充電線？ 新耐磨專利曝光

近期接連針對蘋果搭載M1處理器的新款Mac機種，以及AMD推出的Ryzen 5000系列筆電處理器效能表現，Intel再次以「貼近真實效能體驗」做出回應，強調旗下處理器以真實使用情境所量測數據有更明顯效能優勢。不過，若以更具體使用體驗來看蘋果換上M1處理器的新款Mac機種，顯然在Intel的測試結論也有不公允情況。

2021-02-09 08:48