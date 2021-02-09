雷軍透露小米新款平板產品今年揭曉 「米粉顧問團」成員對話曝光

小米執行長雷軍在近期與透過網路選出9名「米粉顧問團」成員對話中，證實將重新開啟平板產品發展業務，同時也透露不會針對女性用戶市場打造專屬手機產品，但是會持續改善旗下產品對女性用戶友善度，另外更說明未來將會聚焦在高度創新、高體驗價值的家電產品。

此外，雷軍也透露今年將會擴大招募5000名工程人員，並且在產品研發增加30%-40%投資比例，另外也會擴大銷售服務網路，讓中國境內每個縣城都有小米之家，同時也會擴大米粉社群建設，藉此傾聽更多米粉建議。

過去收購美圖手機業務時，小米強調依然會保留美圖品牌，並且持續推出獨立設計手機產品，但後續除了以小米CC品牌打造採用美圖技術的手機產品，實際上就未再以美圖品牌推出新款手機，同時美圖也在小米CC品牌手機問世後，確定終止所有手機相關業務。

而以目前小米手機產品策略佈局，確實也因為絕大部分使用者仍以男性為主，因此並未針對女性市場打造專屬需求產品，而是設法藉由功能與服務，以及產品外型設計吸引女性用戶市場，因此接下來也會延續相同模式，並且在設計、研發等單位聘用女性管理者，藉此在產品規劃過程就導入女性使用體驗元素，進而讓產品使用體驗更能說服女性用戶接受。

至於在過去停擺許久的平板產品業務，將會在今年內有新品公布，同時也針對網路與軟體業務組織架構進行調整，預計讓裝置介面與網路連接應用有更深入整合。

同時，雷軍也表示許多小米產品隨著支持用戶成長，目前已經無法符合現行生活需求，因此未來在物聯網產品設計將會朝向更具智慧、高階且具創新的使用體驗，同時也會往更高階家電產品需求發展，並且將全屋智慧連網應用列為今年核心發展策略之一，預計在中國境內多數小米之家展示空間加入更多全屋智慧應用體驗內容，更計畫加入更多與在地房產、飯店業者合作應用解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》