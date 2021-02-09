快訊

日職／再披中華隊戰袍？陳偉殷表態：期待出征東京奧運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相比蘋果M1處理器 Intel處理器或許只在效能上取得優勢

聯合新聞網 / 楊又肇
▲ExpertBook B9400CE
▲ExpertBook B9400CE

近期接連針對蘋果搭載M1處理器的新款Mac機種，以及AMD推出的Ryzen 5000系列筆電處理器效能表現，Intel再次以「貼近真實效能體驗」做出回應，強調旗下處理器以真實使用情境所量測數據有更明顯效能優勢。不過，若以更具體使用體驗來看蘋果換上M1處理器的新款Mac機種，顯然在Intel的測試結論也有不公允情況。

事實上以Arm架構打造的M1處理器，以及採x86架構設計的Intel處理器，在基礎指令集設計運作方式就有明顯不同，加上過去以來Wintel合作模式持續擴展情況下，使得市場主流軟體、服務幾乎都是針對x86架構處理器打造為主，尤其早期以Windows作業系統環境為主要發展的PC遊戲市場，至今依然是以x86架構硬體環境使用為主，幾乎甚少遊戲業者會同時針對Mac硬體環境製作遊戲內容。

效能上或許不比Intel，但M1處理器提升幅度卻比想像高

但是在先前測試結果中，Intel是以Core i7-1185G7處理器與蘋果M1處理器作比較，顯示Intel也並未忽視M1處理器所帶動效能表現，甚至在筆者先前實際測試體驗結果，藉由搭載M1處理器的13.3吋MacBook Pro，配合以Rosetta 2模擬方式執行對應Mac硬體環境的Steam，依然可在某種程度上流暢地遊玩3A等級的《古墓奇兵：暗影》，顯示M1處理器確實在效能提升表現相當有感。

而因為架構差異與執行作業系統環境不同，使得搭載M1處理器的Mac機種，無法像搭載Windows作業系統與Intel處理器的筆電可對應更多遊戲，以及更多第三方應用軟體相容支援，但是從Rosetta 2僅以模擬方式就能讓使用者幾乎無縫銜接使用新款搭載M1處理器的Mac機種，同時在效能表現也未有明顯折損，更能凸顯蘋果在M1處理器效能設計提升。

以微軟同樣期望藉由Arm架構處理器打造常時連網筆電比較的話，在與Qualcomm合作的新款Snapdragon 8cx處理器設計中，主要還是設定與Intel Core i5等級處理器比較，同時在軟體相容表現雖然也能做到直接模擬運作，但流暢度與實際執行效能表現卻在多次更新之後才逐漸有所改善，反觀蘋果卻在一開始就讓使用者能以幾乎無縫銜接方式使用新款Mac機種，因此也獲得不少正面評價。

電池續航表現更是M1處理器吸引人之處

另一方面，Intel雖然質疑蘋果是以調低螢幕亮度達成長達18小時以上待機使用時間，若是在相同螢幕亮度表現下，就會讓待機使用時間縮減至10小時左右，甚至不比搭載Intel處理器的筆電使用表現，因此質疑蘋果所作測試有所不公。

不過，Intel在此項測試中也未以相同規格的Mac機種進行測試，反而是以搭載Core i7-1165G7處理器的宏碁Swift 5筆電產品作為比較。

理論上來看，Intel其實可以使用相同硬體設計的13.3吋MacBook Pro進行比對，但在Intel提出測試結果卻未這麼做。以筆者的實際使用經驗來看，即便是過往蘋果強調搭載Intel處理器的筆電電力續航表現可達10小時以上，這樣的說法基本上都要打個折扣，在一般使用情況下幾乎是在2-3小時左右就必須充電，反而在採用M1處理器的Mac機種可以有更長續航時間表現。

即便電池續航時間僅像Intel說明只有10小時左右使用時間，卻也足以支撐使用者一天在外的使用需求，同時也是此次換上M1處理器的Mac機種更吸引人之處。

協同使用體驗其實才是蘋果產品真正強項

此外，在Intel的「貼近真實效能體驗」測試中，並未提到的是整體使用體驗的流暢度，例如同樣是iPhone使用者的話，可以藉由iCloud帳號同步方式快速讓Mac存取手機網路熱點，或是將手機上查詢內容直接傳送到筆電上觀看，甚至所有內容都能更方便與Mac機種同步使用，而iPad現在更可透過「並行」功能，直接成為Mac機種外接螢幕使用，藉此讓使用者工作使用效率提升。

但這樣的使用體驗，在採用Intel處理器的Windows筆電就很難實現，即便目前有不少品牌如華碩、三星、華為等，都已經針對Android手機連動進行最佳化，依然會受限於是否使用相同品牌手機，或是最佳化程度上的差異，若使用者使用的是iPhone有可能更難實現無縫連動的操作體驗。

更何況，蘋果此次在搭載M1處理器的Mac機種，更加入支援能以Catalyst技術相容使用iOS或iPadOS平台App的功能，讓使用者能使用更多第三方軟體應用服務，甚至可讓Mac機種使用iOS平台上的遊戲內容，藉此改善過往Mac軟體相對缺乏困境。

小結

實際上來看，確實Intel處理器比起蘋果M1處理器仍有較高效能表現，因此在蘋果高階Mac機種部分依然維持採用Intel處理器產品。但依照蘋果日前說法，在未來時間內將會逐漸以Apple Silicon處理器產品替代現有Intel處理器設計，意味接下來將會有更高效能的處理器應用產品問世，同時預期被人詬病的螢幕外接數量限制、記憶體容量上限，乃至於無法藉由Thunderbolt使用外接顯示卡設備等問題，都會在後續更新中獲得改善。

從M1處理器的設計來看，雖然在效能與電池續航表現設計仍有一定侷限，但是相比過往採用Intel處理器設計版本的Mac機種，實際上讓使用者相當有感的卻是電池續航表現，同時整體使用體驗更不像換上Arm架構處理器的Windows筆電會有諸多軟體服務相容問題，甚至不影響原本使用模式，還可以與原本的蘋果產品維持整合使用。

因此雖然在整體效能、遊戲體驗並未能追過Intel，但蘋果在建立整體使用體驗與產品連動還是較為完整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Intel 蘋果

延伸閱讀

vivo推出 換上天璣820處理器、外觀等設計幾乎不變的S7t

三星計畫在美國德州擴展晶片廠規模 預計銜接更多晶片代工生產機會

現代與起亞汽車：目前未與蘋果談電動車合作 股價重挫

蘋果與現代合作造車計畫 似乎已經暫停討論

相關新聞

相比蘋果M1處理器 Intel處理器或許只在效能上取得優勢

近期接連針對蘋果搭載M1處理器的新款Mac機種，以及AMD推出的Ryzen 5000系列筆電處理器效能表現，Intel再次以「貼近真實效能體驗」做出回應，強調旗下處理器以真實使用情境所量測數據有更明顯效能優勢。不過，若以更具體使用體驗來看蘋果換上M1處理器的新款Mac機種，顯然在Intel的測試結論也有不公允情況。

雷軍透露小米新款平板產品今年揭曉 「米粉顧問團」成員對話曝光

小米執行長雷軍在近期與透過網路選出9名「米粉顧問團」成員對話中，證實將重新開啟平板產品發展業務，同時也透露不會針對女性用戶市場打造專屬手機產品，但是會持續改善旗下產品對女性用戶友善度，另外更說明未來將會聚焦在高度創新、高體驗價值的家電產品。

Canon攜手新創加速器 打造一款可自動捕捉最佳化面的視訊攝影機

2019年透過Indiegogo集資網站發起概念相機IVY REC集資項目後，Canon稍早在日本新創加速器Makuake Incubation Studio旗下眾籌網站Makuake上架一款名為PowerShot PICK的視訊攝影機，藉由人工智慧輔助之下，將可讓攝影機自動識別人臉、情境，並且自動捕捉最佳影像。

IKEA攜手華碩ROG品牌聯名家具 10月在全球市場推出

去年9月確定攜手合作，並且在日前宣布於中國推出首波合作適合遊戲使用的聯名家具後，IKEA也確定將在今年5月於日本市場推出與華碩ROG品牌合作聯名家具，更會在10月進駐更多國家地區市場。

Intel第11代Core H35系列高效能筆電處理器 更能發揮真實效能

或許是擔心AMD同樣在CES 2021揭曉的Ryzen 5000系列筆電處理器呼聲較高，Intel稍早自行公布更多有關今年初對外公布的第11代Core H35系列高效能筆電處理器，更以型號為Core i7-11375H、熱設計功耗為35W，同時最高運作時脈可達5GHz的特別版處理器為例，藉此說明在實際使用體驗更優於競爭對手的原因。

Google針對Android TV釋出介面更新 更貼近Google TV設計

Google從即日起，開始在美國、澳洲、加拿大、德國、法國地區針對Android TV裝置釋出更新，將換上類似去年應用在新款Chromecast的Google TV作業系統介面設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。