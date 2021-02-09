相比蘋果M1處理器 Intel處理器或許只在效能上取得優勢

近期接連針對蘋果搭載M1處理器的新款Mac機種，以及AMD推出的Ryzen 5000系列筆電處理器效能表現，Intel再次以「貼近真實效能體驗」做出回應，強調旗下處理器以真實使用情境所量測數據有更明顯效能優勢。不過，若以更具體使用體驗來看蘋果換上M1處理器的新款Mac機種，顯然在Intel的測試結論也有不公允情況。

事實上以Arm架構打造的M1處理器，以及採x86架構設計的Intel處理器，在基礎指令集設計運作方式就有明顯不同，加上過去以來Wintel合作模式持續擴展情況下，使得市場主流軟體、服務幾乎都是針對x86架構處理器打造為主，尤其早期以Windows作業系統環境為主要發展的PC遊戲市場，至今依然是以x86架構硬體環境使用為主，幾乎甚少遊戲業者會同時針對Mac硬體環境製作遊戲內容。

效能上或許不比Intel，但M1處理器提升幅度卻比想像高

但是在先前測試結果中，Intel是以Core i7-1185G7處理器與蘋果M1處理器作比較，顯示Intel也並未忽視M1處理器所帶動效能表現，甚至在筆者先前實際測試體驗結果，藉由搭載M1處理器的13.3吋MacBook Pro，配合以Rosetta 2模擬方式執行對應Mac硬體環境的Steam，依然可在某種程度上流暢地遊玩3A等級的《古墓奇兵：暗影》，顯示M1處理器確實在效能提升表現相當有感。

而因為架構差異與執行作業系統環境不同，使得搭載M1處理器的Mac機種，無法像搭載Windows作業系統與Intel處理器的筆電可對應更多遊戲，以及更多第三方應用軟體相容支援，但是從Rosetta 2僅以模擬方式就能讓使用者幾乎無縫銜接使用新款搭載M1處理器的Mac機種，同時在效能表現也未有明顯折損，更能凸顯蘋果在M1處理器效能設計提升。

以微軟同樣期望藉由Arm架構處理器打造常時連網筆電比較的話，在與Qualcomm合作的新款Snapdragon 8cx處理器設計中，主要還是設定與Intel Core i5等級處理器比較，同時在軟體相容表現雖然也能做到直接模擬運作，但流暢度與實際執行效能表現卻在多次更新之後才逐漸有所改善，反觀蘋果卻在一開始就讓使用者能以幾乎無縫銜接方式使用新款Mac機種，因此也獲得不少正面評價。

電池續航表現更是M1處理器吸引人之處

另一方面，Intel雖然質疑蘋果是以調低螢幕亮度達成長達18小時以上待機使用時間，若是在相同螢幕亮度表現下，就會讓待機使用時間縮減至10小時左右，甚至不比搭載Intel處理器的筆電使用表現，因此質疑蘋果所作測試有所不公。

不過，Intel在此項測試中也未以相同規格的Mac機種進行測試，反而是以搭載Core i7-1165G7處理器的宏碁Swift 5筆電產品作為比較。

理論上來看，Intel其實可以使用相同硬體設計的13.3吋MacBook Pro進行比對，但在Intel提出測試結果卻未這麼做。以筆者的實際使用經驗來看，即便是過往蘋果強調搭載Intel處理器的筆電電力續航表現可達10小時以上，這樣的說法基本上都要打個折扣，在一般使用情況下幾乎是在2-3小時左右就必須充電，反而在採用M1處理器的Mac機種可以有更長續航時間表現。

即便電池續航時間僅像Intel說明只有10小時左右使用時間，卻也足以支撐使用者一天在外的使用需求，同時也是此次換上M1處理器的Mac機種更吸引人之處。

協同使用體驗其實才是蘋果產品真正強項

此外，在Intel的「貼近真實效能體驗」測試中，並未提到的是整體使用體驗的流暢度，例如同樣是iPhone使用者的話，可以藉由iCloud帳號同步方式快速讓Mac存取手機網路熱點，或是將手機上查詢內容直接傳送到筆電上觀看，甚至所有內容都能更方便與Mac機種同步使用，而iPad現在更可透過「並行」功能，直接成為Mac機種外接螢幕使用，藉此讓使用者工作使用效率提升。

但這樣的使用體驗，在採用Intel處理器的Windows筆電就很難實現，即便目前有不少品牌如華碩、三星、華為等，都已經針對Android手機連動進行最佳化，依然會受限於是否使用相同品牌手機，或是最佳化程度上的差異，若使用者使用的是iPhone有可能更難實現無縫連動的操作體驗。

更何況，蘋果此次在搭載M1處理器的Mac機種，更加入支援能以Catalyst技術相容使用iOS或iPadOS平台App的功能，讓使用者能使用更多第三方軟體應用服務，甚至可讓Mac機種使用iOS平台上的遊戲內容，藉此改善過往Mac軟體相對缺乏困境。

小結

實際上來看，確實Intel處理器比起蘋果M1處理器仍有較高效能表現，因此在蘋果高階Mac機種部分依然維持採用Intel處理器產品。但依照蘋果日前說法，在未來時間內將會逐漸以Apple Silicon處理器產品替代現有Intel處理器設計，意味接下來將會有更高效能的處理器應用產品問世，同時預期被人詬病的螢幕外接數量限制、記憶體容量上限，乃至於無法藉由Thunderbolt使用外接顯示卡設備等問題，都會在後續更新中獲得改善。

從M1處理器的設計來看，雖然在效能與電池續航表現設計仍有一定侷限，但是相比過往採用Intel處理器設計版本的Mac機種，實際上讓使用者相當有感的卻是電池續航表現，同時整體使用體驗更不像換上Arm架構處理器的Windows筆電會有諸多軟體服務相容問題，甚至不影響原本使用模式，還可以與原本的蘋果產品維持整合使用。

因此雖然在整體效能、遊戲體驗並未能追過Intel，但蘋果在建立整體使用體驗與產品連動還是較為完整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》