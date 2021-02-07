Canon攜手新創加速器 打造一款可自動捕捉最佳化面的視訊攝影機

2019年透過Indiegogo集資網站發起概念相機IVY REC集資項目後，Canon稍早在日本新創加速器Makuake Incubation Studio旗下眾籌網站Makuake上架一款名為PowerShot PICK的視訊攝影機，藉由人工智慧輔助之下，將可讓攝影機自動識別人臉、情境，並且自動捕捉最佳影像。

PowerShot PICK採用Canon光學技術打造的1/2.3吋、1200萬畫素感光元件，以及配置f/2.8光圈的4倍數位變焦鏡頭組，攝影機本身可對應左右各165度或170度角轉動，鏡頭模組也能上下各以+85度角至-15度角度移動 (視自動攝影或遙控攝影模式而異)，同時鏡頭也搭載電子防震功能。

由於本身機身尺寸相當輕巧，因此也能隨身攜帶使用，或是固定在腳架、手持拍攝固定設備上使用，另外除了透過人工智慧自動識別合適拍攝畫面，使用者也能透過App手動操作，或是透過聲控方式操作PowerShot PICK拍攝功能。

PowerShot PICK目前僅以線上募資方式銷售，建議售價則為40900日圓，並且能以2900日圓價格銷售對應三腳架等配件。

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