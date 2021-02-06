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Google針對Android TV釋出介面更新 更貼近Google TV設計
Google從即日起，開始在美國、澳洲、加拿大、德國、法國地區針對Android TV裝置釋出更新，將換上類似去年應用在新款Chromecast的Google TV作業系統介面設計。
如同Google TV介面設計，新版Android TV將會讓圖像內容具體放大，同時也能透過更大視覺影像吸引使用者點選觀看。
而在最上方則會增加多個分頁選項，但不像Google TV加入「For You」等項目，新版Android TV則是增加包含「Discovery (探索)」、「Apps」選項，同時下方App排列也有些不同。
相比舊版介面設計，新版Android TV介面採用更簡化形式呈現，讓使用者目光能更容易被放大圖像、圖示吸引，同時以更簡單方式使用電視內容。
除了預計在美國等地區的Android TV裝置釋出更新，接下來也會在更多國家地區提供。
依照Google先前說明，未來新版Android TV裝置都會採用Google TV介面設計，而基於應用在新款Chromecast的Google TV作業系統，會是以Android 10版本為基礎，相較現有Android TV作業系統多半是以Android 9.0，或是更早以前版本打造。
因此，Google此次針對Android TV裝置釋出更新，預期是為了縮減原本Android TV與新版Google TV使用介面差異，但部分細節可能還是會有些不同。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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