快訊

投票時插隊？黃捷：完全是誤會！為影響投票向民眾致歉

部桃疫情有變化？醫護臨時接通知明起全院要抽血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google針對Android TV釋出介面更新 更貼近Google TV設計

聯合新聞網 / 楊又肇

Google從即日起，開始在美國、澳洲、加拿大、德國、法國地區針對Android TV裝置釋出更新，將換上類似去年應用在新款Chromecast的Google TV作業系統介面設計。

如同Google TV介面設計，新版Android TV將會讓圖像內容具體放大，同時也能透過更大視覺影像吸引使用者點選觀看。

而在最上方則會增加多個分頁選項，但不像Google TV加入「For You」等項目，新版Android TV則是增加包含「Discovery (探索)」、「Apps」選項，同時下方App排列也有些不同。

相比舊版介面設計，新版Android TV介面採用更簡化形式呈現，讓使用者目光能更容易被放大圖像、圖示吸引，同時以更簡單方式使用電視內容。

除了預計在美國等地區的Android TV裝置釋出更新，接下來也會在更多國家地區提供。

依照Google先前說明，未來新版Android TV裝置都會採用Google TV介面設計，而基於應用在新款Chromecast的Google TV作業系統，會是以Android 10版本為基礎，相較現有Android TV作業系統多半是以Android 9.0，或是更早以前版本打造。

因此，Google此次針對Android TV裝置釋出更新，預期是為了縮減原本Android TV與新版Google TV使用介面差異，但部分細節可能還是會有些不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Android 更新

延伸閱讀

Google Fit添新功能 手機可測脈搏呼吸

外媒評華為「國產」鴻蒙作業系統 是「套上新皮」的Android 10

豐田搶市 開發車用軟體

登高爬塔囉！《殺戮尖塔》現在Android手機也玩得到啦

相關新聞

IKEA攜手華碩ROG品牌聯名家具 10月在全球市場推出

去年9月確定攜手合作，並且在日前宣布於中國推出首波合作適合遊戲使用的聯名家具後，IKEA也確定將在今年5月於日本市場推出與華碩ROG品牌合作聯名家具，更會在10月進駐更多國家地區市場。

Intel第11代Core H35系列高效能筆電處理器 更能發揮真實效能

或許是擔心AMD同樣在CES 2021揭曉的Ryzen 5000系列筆電處理器呼聲較高，Intel稍早自行公布更多有關今年初對外公布的第11代Core H35系列高效能筆電處理器，更以型號為Core i7-11375H、熱設計功耗為35W，同時最高運作時脈可達5GHz的特別版處理器為例，藉此說明在實際使用體驗更優於競爭對手的原因。

Google針對Android TV釋出介面更新 更貼近Google TV設計

Google從即日起，開始在美國、澳洲、加拿大、德國、法國地區針對Android TV裝置釋出更新，將換上類似去年應用在新款Chromecast的Google TV作業系統介面設計。

價格不會太親民？蘋果擴增實境眼鏡成本曝光 可能在500美元以上

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫分析報告指稱，傳聞中的蘋果擴增實境眼鏡裝置預期會在明年第一季問世，而相關零件將會在今年第四季之前向蘋果供應，另外光是在相關零件成本就可能超過500美元，加上相關研發、銷售成本的話，將會讓蘋果此項產品最終定價不會太便宜。

三月起YouTube停止支援第三代Apple TV 仍可AirPlay

從3月初開始，YouTube應用將不再在Apple TV(第三代)上使用。你仍然可以在Apple TV 4K、Apple TV HD、iPhone或iPad上觀看YouTube。透過AirPlay，你還可以將YouTube從你的iOS設備直接串流到任何Apple TV(第三代或更高版本)上。

蘋果將在新版macOS改善Safari功能 針對M1版Mac最佳化

除了在向開發者釋出的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1更新測試版本中，加入藉由Apple Watch將iPhone或iPad裝置解鎖的設計，蘋果在同樣針對開發者率先提供的macOS 11.3 Developer Beta 1更新測試版本裡也加入諸多更新，其中包含針對Safari瀏覽器加入更多便利功能，同時也針對搭載M1處理器的Mac機種改善執行iOS平台App效能，甚至能讓對應iPadOS平台的App能以更大視窗顯示，而非僅能以固定視窗形式使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。