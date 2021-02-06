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Intel第11代Core H35系列高效能筆電處理器 更能發揮真實效能

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是擔心AMD同樣在CES 2021揭曉的Ryzen 5000系列筆電處理器呼聲較高，Intel稍早自行公布更多有關今年初對外公布的第11代Core H35系列高效能筆電處理器，更以型號為Core i7-11375H、熱設計功耗為35W，同時最高運作時脈可達5GHz的特別版處理器為例，藉此說明在實際使用體驗更優於競爭對手的原因。

作為對比，Intel以AMD去年推出採45W熱設計功耗規格的Ryzen 9 4900H筆電處理器作為對比，除了強調Core i7-11375H處理器在單執行緒有較高效能表現，同時也與去年推出採45W熱設計功耗的桌機處理器Core i9-10980K單執行緒效能相近，標榜新款筆電處理器不僅能讓最高運作時脈衝上5GHz，更能與桌機處理器效能相比。

Intel不僅強調新一代筆電處理器可流暢對應3A等級遊戲運作需求，以Core i7-11375H特別版筆電處理器搭配NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡的話，更可在HD解析度畫質以60fps對應穩定輸出的3A等級遊戲，或是電競賽是指定使用遊戲。

另一方面，Intel自然也以真實使用體驗作為比較基準，因此也強調以4核心、8執行緒架構打造，將能充分對應絕大多數遊戲內容。

同時在近期針對蘋果打造M1處理器所作回應部分，Intel也是強調本身以x86架構可對應更複雜指令集運算，在遊戲方面也能配合微軟DirectX API發揮完整運算效能，並且質疑目前多數效能評測軟體並未針對不同指令集架構差異作平衡調整，因此認為實際評測結果並不公允。

甚至，Intel也質疑蘋果在筆電續航測試部分採取對本身有利設計，若以Intel貼近真實測試方法的話，則會發現採用第11代Core系列筆電處理器的電力續航表現會比M1處理器更高。

但由於目前蘋果依然是Intel合作夥伴之一，因此Intel並未針對蘋果M1處理器作太多批評，但強調本身可讓使用者有更多元使用選擇，同時在軟體與作業系統相容性表現也更高。

在今年CES 2021結束後，Intel確定已經與各家OEM業者合作，預計目前已經有超過40款筆電投入研發製作，其中更包含多款由華碩、宏碁、微星、Dell、技嘉，以及聯想等業者推出採用第11代Core H35系列高效能筆電處理器的筆電產品，最快會在今年上半年開始陸續進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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