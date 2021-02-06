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IKEA攜手華碩ROG品牌聯名家具 10月在全球市場推出
去年9月確定攜手合作，並且在日前宣布於中國推出首波合作適合遊戲使用的聯名家具後，IKEA也確定將在今年5月於日本市場推出與華碩ROG品牌合作聯名家具，更會在10月進駐更多國家地區市場。
而先前就華碩方面透露說法，由IKEA與華碩ROG品牌合作打造聯名家具，日後也預期將引進台灣市場。
IKEA目前在中國市場推出與華碩ROG品牌合作聯名家具總計約30多款，包含HUVUDSPELARE、UTESPELARE、MATCHSPEL、GRUPPSPEL、UPPSPEL、LÅNESPELARE在六大系列家具產品。
其中，UPPSPEL系列由IKEA與華碩ROG團隊深入合作，依照遊戲玩家使用需求打造合適家具，其餘5款系列家具則由IKEA自行打造，並且冠上華碩ROG品牌。
合作家具品項則包含基本桌椅、收納櫃，另外也包含升降桌、杯架、耳機架、滑鼠線夾、頸枕、靠墊、環形燈、毯子及滑鼠墊。除了部分家具產品特別針對遊戲遊玩需求打造，但其中仍有不少家具直接沿用既有設計，只是換上電競風格的黑、白等色調設計。
依照IKEA先前說明，攜手華碩ROG品牌合作，希望借重ROG品牌在遊戲市場發展經驗，結合本身製造家具能力與經驗，創造更多符合遊戲使用的家具產品。除了與華碩ROG中國團隊合作，更由位於上海的產品發展中心著手設計適用於遊戲的家具。
在此之前，IKEA也與醫療用品廠商UNYQ，以及電競學院Area Academy合作，針對電競玩家、選手打造更能專注於賽事表現的輔助設備。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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