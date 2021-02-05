價格不會太親民？蘋果擴增實境眼鏡成本曝光 可能在500美元以上

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫分析報告指稱，傳聞中的蘋果擴增實境眼鏡裝置預期會在明年第一季問世，而相關零件將會在今年第四季之前向蘋果供應，另外光是在相關零件成本就可能超過500美元，加上相關研發、銷售成本的話，將會讓蘋果此項產品最終定價不會太便宜。

就相關說法指出，蘋果擴增實境眼鏡裝置將採用與其他業者相似設計，其中可能採用多達6組光學鏡頭、一組光達元件，以及ToF感測元件，藉此對應穩定的擴增實境視覺體驗，同時也預期讓整體配戴重量降低，藉此增加使用者配戴意願。

由於加入諸多讓擴增實境可穩定顯示的設計，並且採用更輕盈外觀，因此可能讓蘋果此項產品市售價格變得昂貴。

目前蘋果並未透露任何有關擴增實境眼鏡裝置消息，而在之前傳聞消息裡，則是透露蘋果目前打造的擴增實境眼鏡原型設計將以布料材質披覆，並且採用可調度數鏡片設計，藉此對應不同使用者的視力，另外也預期搭載蘋果自製處理器，同時支援獨立連網運作。

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