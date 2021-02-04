三月起YouTube停止支援第三代Apple TV 仍可AirPlay

根據《iPhone News 愛瘋了》報導，YouTube應用將於下月初停止支援第三代Apple TV，因為在該機型上YouTube長期以來一直作為頻道選項。

從3月初開始，YouTube應用將不再在Apple TV(第三代)上使用。你仍然可以在Apple TV 4K、Apple TV HD、iPhone或iPad上觀看YouTube。透過AirPlay，你還可以將YouTube從你的iOS設備直接串流到任何Apple TV(第三代或更高版本)上。

應用停用後，第三代Apple TV用戶將無法再直接在Apple TV上觀看YouTube，但可以透過iPhone或iPad將YouTube內容AirPlay到Apple TV上，但這種方法不太方便。

此次停用只適用於第三代Apple TV，因為YouTube早在2015年就停止支援第二代Apple TV機型。第四代和第五代Apple TV機型不受影響，因為這些機型可以訪問tvOS應用商店，而第三代Apple TV無法使用。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》