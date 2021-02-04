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蘋果將在新版macOS改善Safari功能 針對M1版Mac最佳化

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在向開發者釋出的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1更新測試版本中，加入藉由Apple Watch將iPhone或iPad裝置解鎖的設計，蘋果在同樣針對開發者率先提供的macOS 11.3 Developer Beta 1更新測試版本裡也加入諸多更新，其中包含針對Safari瀏覽器加入更多便利功能，同時也針對搭載M1處理器的Mac機種改善執行iOS平台App效能，甚至能讓對應iPadOS平台的App能以更大視窗顯示，而非僅能以固定視窗形式使用。

依照蘋果說明，在macOS 11.3 Developer Beta 1更新測試版本所加入更新，包含可讓使用者針對Safari瀏覽器的起始頁面進行更進一步客製化調整，並且加入可使用延伸擴展程式，另外也能透過Web Speech API資源串接，讓Safari瀏覽器能支援更多開發者打造以語音識別功能操作體驗的網頁內容。

而針對搭載M1處理器的Mac機種，則是針對iOS平台App執行效能作提升，同時也針對iPadOS平台App增加可以更大視窗顯示畫面內容的調整功能，並且可讓使用者透過鍵盤快速鍵代替原本以滑鼠點按模擬的觸控操作。

至於在提醒事項更新方面，目前也加入能透過標題、優先順序、到期日期，或以建立日期排列提醒事項順序，使用者也能透過手動方式重新調整提醒事項排序。針對習慣透過實際紙筆紀錄提醒事項是否完成的情況，新版更新也允許使用者將安排好的提醒事項透過印表機列印輸出，方便使用者直接用筆畫勾確認事情是否完成。

另外，在新版Apple Music功能部分，蘋果也開始在Mac機種加入自動播放功能，讓使用者能不間斷地播放音樂。如同新版iOS更新，蘋果也預計從macOS 11.3開始加入支援Xbox Series X新款無線控制器，或是PlayStation 5的DualSense無線控制器，讓使用者透過Mac機種遊玩遊戲能有更多控制器使用選擇 (先前已經加入支援Xbox One及PlayStation 4等相容控制器)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS Safari MacBook

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