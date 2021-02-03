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Cherry打造Stream無線鍵盤滑鼠組 採SX剪刀腳按鍵設計

聯合新聞網 / 楊又肇

提供各類鍵軸設計的德國Cherry，稍早宣布推出採Cherry SX剪刀腳按鍵設計的Stream無線鍵盤滑鼠組，主要針對辦公室環境，或是居家辦公使用需求打造。

Stream無線鍵盤滑鼠組藉由無線方式連接使用，最遠連接距離可達10公尺，同時鍵盤採全尺寸、Cherry SX剪刀腳按鍵設計，採相同設計風格的滑鼠則提供多達6組按鍵，以及定位DPI三段可調選項，分別對應1000 DPI、1600 DPI與2400 DPI規格，左右按鍵則採用Cherry Silent靜音微動開關設計，避免操作時發出吵雜聲音。

目前Stream無線鍵盤滑鼠組將透過Cherry官網銷售，建議售價為54.99歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

鍵盤 滑鼠

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