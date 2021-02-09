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Nvidia GeForce NOW雲端遊戲平台 支援Chrome、Apple M1 Mac ！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Macrumors、The Verge、NVIDIA
圖片及資料來源：Macrumors、The Verge、NVIDIA

NVIDIA 雲端遊戲串流平台「GeForce Now」讓玩家們可以隨時隨地以任何一種裝置玩遊戲大作。日前 NVIDIA GeForce Now 推出更新版本 v2.0.27，更新內容除了原本支援 Linux、PC、Mac 和 Android 之外，還能直接在 Chrome 瀏覽器執行啟動遊戲，而且遊戲過程相當流暢。

圖片及資料來源：Macrumors、The Verge、NVIDIA
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想要以 Chrome 瀏覽器玩遊戲的玩家必須打開指定網頁（https://play.geforcenow.com/），理論上任何使用 Chrome 瀏覽器的玩家都可以在 GeForce Now 網站登入帳號串流遊戲，即使是性能不好的筆電也能玩遊戲。

圖片及資料來源：Macrumors、The Verge、NVIDIA
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另外，就算你的電腦是 Apple 最新的 Apple Silicon 處理器 Apple M1 也已經可以玩 Chroome 功能，因為 GeForce Now v2.0.27 官方更新日誌清楚寫著支援 Apple M1 晶片的 Mac 及那些 Apple 產品，也就是說所有最新的 Apple 電腦都可以體驗 GeForce Now 雲端串流遊戲平台囉！

只是…免費版的 GeForce Now 雲端串流遊戲平台每天只能玩遊戲 1 小時，而且需要排隊等待才能進入遊戲。不想排隊等待的話，就必須要付費訂閱才行。

圖片及資料來源：MacrumorsThe VergeNVIDIA

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA Chrome iMac MacBook

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