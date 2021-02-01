Cloud PC服務將至？ 微軟計畫舉辦以Microsoft 365為主題的線上活動

微軟確定將在美國東岸時間2月4日上午9點 (台灣時間2月4日晚間9點)舉辦一場以Microsoft 365為主題的線上活動，同時公布內容將會以「重新想像員工使用體驗」為主軸，因此預期將會與Microsoft 365、Microsoft Teams等服務有關。

目前微軟並未透露具體細節，但從主講人包含微軟執行長Satya Nadella，以及Microsoft 365負責人Jared Spataro，預期講述內容主軸將與Microsoft 365有一定關聯，同時也會包含Microsoft Teams服務相關內容。

從近期持續有不少關於微軟準備推出Cloud PC雲端虛擬化服務消息傳出，或許此次公布內容將與此有關。另一方面，微軟也有可能宣布更輕量且能快速使用的Microsoft Teams服務，藉此與目前越來越多的線上協作服務抗衡。

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