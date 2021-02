Cloud PC服務將至？ 微軟計畫舉辦以Microsoft 365為主題的線上活動

微軟確定將在美國東岸時間2月4日上午9點 (台灣時間2月4日晚間9點)舉辦一場以Microsoft 365為主題的線上活動,同時公布內容將會以「重新想像員工使用體驗」為主軸,因此預期將會與Microsoft 365、Microsoft Teams等服務有關。

目前微軟並未透露具體細節,但從主講人包含微軟執行長Satya Nadella,以及Microsoft 365負責人Jared Spataro,預期講述內容主軸將與Microsoft 365有一定關聯,同時也會包含Microsoft Teams服務相關內容。

從近期持續有不少關於微軟準備推出Cloud PC雲端虛擬化服務消息傳出,或許此次公布內容將與此有關。另一方面,微軟也有可能宣布更輕量且能快速使用的Microsoft Teams服務,藉此與目前越來越多的線上協作服務抗衡。

