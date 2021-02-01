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Qualcomm最快在近期內 推出新款Snapdragon 775G處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

近期宣布推出Snapdragon 870處理器，藉此降低Snapdragon 888處理器可能會有過熱問題，並且填補高階至旗艦等級處理器空缺之外，Qualcomm似乎準備推出新款高階處理器產品，預期將以Snapdragon 775G為稱。

若沒意外的話，Snapdragon 775G處理器應該就是之前Snapdragon 765G處理器後繼設計，並且作為高階至旗艦等級處理器空缺填補產品。

目前在新版MIUI作業系統原始編碼中出現型號SM7350的處理器，預期就是Qualcomm此款即將揭曉產品，並且以三星6nm EUV製程生產，但定位仍低於以台積電7nm製程生產的Snapdragon 870處理器。

此款處理器預計最快會在今年第一季內推出，並且將會由小米、OPPO、vivo在內中國品牌應用於旗下手機產品。

而去年底推出Snapdragon 888處理器，接續推出Snapdragon 870處理器之後，此次若再推出Snapdragon 775G，顯然Qualcomm有一定程度也是為了避免聯發科推出的天璣1200處理器、天璣1100處理器搶奪更多市場。

甚至在聯發科接下來計畫再推出兩款5G連網處理器情況下，Qualcomm也必須向市場提供更多處理器選項，避免聯發科藉由新處理器追上腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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