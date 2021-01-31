Canon以鏡頭技術打造混合實境頭戴裝置 預計用於未來互動模式

在相機產品獲利明顯不如以往之後，Canon目前雖然仍維持相機產品發展佈局，同時也開始透過對外提供感光元件、打造更多鏡頭技術應用發展，藉此增加更多營收獲利機會。

而稍早在日本地區宣布推出名為MREAL S1的虛擬視覺頭戴裝置，則是透過旗下相機技術打造，標榜能透過外部CMOS感光元件鏡頭拍攝外部影像，並且藉由空間座標化，精準地將3D影像合成於拍攝影像內，讓使用者能產生更擬真、無縫整合的混合實境視覺感受。

同時，MREAL S1整體重量僅337公克，甚顯示器本體也只有137公克重，意味進一步將配戴裝置簡化的話，整體重量還有可能更輕盈，更容易讓人配戴使用，預期將能進一步應用在各類商用化體驗內容，或是展演內容使用，另外也能針對遠距工作協同作業使用。

本身依然必須搭配電腦傳遞虛擬視覺影像，以及相關運算結果，同時能以無線或有線形式將內容傳遞至MREAL S1上呈現，並且可配合手勢識別方式進行互動。

雖然市場已經有不少頭戴裝置標榜可對應擴增實境使用，但依然受限整體重量過於沈重，同時收納、攜帶也不算方便。在MREAL S1的設計中，由於本體重量相當輕盈，同時也能輕易拆卸收納，加上Canon強調使用本身相機高精準度的影像呈現效果，預期將能增加更多競爭優勢。

Canon預計在2月下旬對外公布MREAL S1具體售價，預期會以企業或商業使用為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》