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微軟計畫春季推出的Cloud PC服務 至少區分三種效能等級

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經許多跡象顯示微軟準備推出基於Windows 10的Cloud PC雲端虛擬化服務，將可讓使用者透過網路連線使用虛擬畫的雲端PC，而在近期曝光資料更顯示，此項服務將依照使用需求提供不同效能等級選項。

相關文件內容指出，微軟預計提供的Cloud PC服務，將會區分「Medium (一般)」、「Heavy (重度)」及「Advanced (進階)」三種主要使用模式。

其中「Medium」選項將提供兩組虛擬CPU、4GB記憶體與96GB SSD儲存容量，而「Heavy」則會提供兩組虛擬CPU、8GB記憶體與96GB SSD儲存容量，至於「Advanced」則會將虛擬CPU增加至三組，記憶體也會增加至8GB容量，儲存容量依然是96GB SSD規格。

而使用者可以透過任何連網裝置存取Cloud PC服務，意味使用者可以透過筆電、手機，或是家中硬體效能不算高的PC連接上網，並且透過雲端虛擬化方式使用高效能PC處理各類工作事項。

實際上，類似服務已經有不少業者開始提供，甚至NVIDIA很早之前就已經提出GPU虛擬化應用服務，甚至目前也能用來進行人工智慧運算加速。而微軟未來若正式提出此項服務，或許將用於大型企業大量電腦設備採購、汰換需求，透過精簡的PC或連網裝置配置即可使用高效能運算需求。

甚至，這樣的使用模式也能讓使用者離開辦公室情況下，依然可以順利存取辦公時所使用文件，藉此達成真正行動辦公效益。另一方面，企業除了可降低辦公用電腦設備汰換更新成本，同時也能減少因內部網路感染病毒等影響，同時也能讓企業使用電腦隨持維持在最新版本狀態。

不過，目前微軟方面並未證實是否準備推出此項服務，但不少說法均指稱微軟計畫在今年春季公布此項服務細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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