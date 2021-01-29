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華碩ROG跟IKEA聯名推電競家具突刪文 首波產品可能只在中國推出

聯合新聞網 / T客邦

去年 9 月華碩 ROG 宣布，將跟瑞典家具品牌 IKEA 合作，推出一系列特別為玩家打造的電競家具，不過當時除了發表這件事情外，ROG 並沒有釋出任何產品圖片，或者詳述預計登場的品項。

近日 ROG 在官方微博發表消息，指出與 IKEA 聯名的新產品，將在 1 月 29 日舉辦線上發表會，正式公開合作的產品內容，但在此之前 IKEA 卻親自把圖片放上官網爆料，雖然事後官方迅速刪除，但網友早就已經完成備份。

ROG 跟 IKEA 合作打造的家具種類非常多元，比較大的東西包含移動抽屜櫃、升降電競桌、牆上支架等等，小配件則有抱枕、靠枕、耳機支架、滑鼠收線器、滑鼠墊、LED 補光燈，甚至連垃圾桶、飲料杯架都聯名了。

整體來說，無論家具或家飾全都有著滿滿的 ROG 風，也就是不脫紅、黑、白、灰四種色調，對於 ROG 有著絕對信仰的玩家來說，失心瘋下手應該是遲早的問題。

只不過，目前 ROG 只將與 IKEA 合作推出產品的消息，發表在中國地區的微博上，無論台灣 Facebook 粉絲頁或全球 Twitter 帳號都沒有相關資訊。

換句話說，ROG 跟 IKEA 的聯名商品，第一波很可能僅會於中國當地推出，台灣或世界其他地區是否會上市或發表，目前則不得而知。

來源：TechPowerUp

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

IKEA 華碩 ROG 微博

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