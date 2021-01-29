富士更新隨身無反相機X-E4 機身螢幕可上掀180度、18種底片效果
稍早除了公布新款中片幅無反相機GFX100S，富士也公布X-E3後繼機種X-E4。
相比X-E3的設計，富士在X-E4加入3吋可向上180度翻轉的LCD螢幕設計，藉此呼應市場越來越多利用相機拍攝影片，以及自拍使用需求。另外則是針對躋身按鍵配置做了調整，並且將機身採輕薄設計，整體含電池與記憶卡重量僅有365公克，更方便隨身攜帶。
規格部分，則採用2610萬畫素X-Trans 4感光元件，以及新款X-Processor 4影像處理器，讓X-E4可對應高達0.02秒的對焦速度，同時對焦速度在機械快門與電子快門，分別可達每秒8張與每秒30張的表現。暗部對焦表現則可達-7.0EV值，至於對焦點則達425組，同樣加入人臉與人眼對焦設計。
靜態攝影部分會在初期提供18種底片模擬效果，錄影部分則對應4K@30fps、最長30分鐘錄影限制，同時支援8-bit 4:2:0錄影，或是透過mini HDMI進行10-bit 4:2:2影片錄製，另外也能透過1080p@240fps拍攝10倍慢動作影片。
電池部分則可對應380張左右的拍攝續航表現，機身可透過USB-C連接充電，或是對應資料傳輸，同時也搭載3.5mm麥克風插孔，方便使用者拍攝影片時連接麥克風，但機身並未加入防震設計。
除了X-E4，富士也同步推出新款XF70-300 f/4-5.6長焦鏡頭，以及XF27mm f/2.8定焦鏡，建議售價分別為799.99美元與399.99美元，搭配X-E4同捆售價則是1049.99美元，至於X-E4單機身售價則是849.99美元，預計會在今年3月正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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