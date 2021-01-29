快訊

莊瑞雄：黃芳彥受了一輩子煎熬也算畫下句點 整件事讓它過去

高雄三民區疑沼氣外洩中毒 救出3人其中2人無生命跡象

富士更新隨身無反相機X-E4 機身螢幕可上掀180度、18種底片效果

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早除了公布新款中片幅無反相機GFX100S富士也公布X-E3後繼機種X-E4。

相比X-E3的設計，富士在X-E4加入3吋可向上180度翻轉的LCD螢幕設計，藉此呼應市場越來越多利用相機拍攝影片，以及自拍使用需求。另外則是針對躋身按鍵配置做了調整，並且將機身採輕薄設計，整體含電池與記憶卡重量僅有365公克，更方便隨身攜帶。

規格部分，則採用2610萬畫素X-Trans 4感光元件，以及新款X-Processor 4影像處理器，讓X-E4可對應高達0.02秒的對焦速度，同時對焦速度在機械快門與電子快門，分別可達每秒8張與每秒30張的表現。暗部對焦表現則可達-7.0EV值，至於對焦點則達425組，同樣加入人臉與人眼對焦設計。

靜態攝影部分會在初期提供18種底片模擬效果，錄影部分則對應4K@30fps、最長30分鐘錄影限制，同時支援8-bit 4:2:0錄影，或是透過mini HDMI進行10-bit 4:2:2影片錄製，另外也能透過1080p@240fps拍攝10倍慢動作影片。

電池部分則可對應380張左右的拍攝續航表現，機身可透過USB-C連接充電，或是對應資料傳輸，同時也搭載3.5mm麥克風插孔，方便使用者拍攝影片時連接麥克風，但機身並未加入防震設計。

除了X-E4，富士也同步推出新款XF70-300 f/4-5.6長焦鏡頭，以及XF27mm f/2.8定焦鏡，建議售價分別為799.99美元與399.99美元，搭配X-E4同捆售價則是1049.99美元，至於X-E4單機身售價則是849.99美元，預計會在今年3月正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 富士

延伸閱讀

騎Gogoro沒電直奔充電站 這一景象令他崩潰：會不會太剛好！

玉山西北園區首次繫放黑熊成功 相機也拍到4隻

特斯拉Model 3換電池要價近40萬！但網友這樣算超划算

iOS 14.4、iPadOS 14.4 RC版發佈！加入原廠鏡頭檢測、步行訓練、監測聽力健康

相關新聞

Apple TV開放tvOS 14.4更新！適用第四和五代機型

美國Apple公司今天也為Apple TV發布了tvOS 14.4更新，這是最初在9月份發布的tvOS 14操作系統的第五次更新。tvOS 14.4是在tvOS 14.3發布一個多月後發布的，該版本包含了錯誤修復和改進。

華碩ROG跟IKEA聯名推電競家具突刪文 首波產品可能只在中國推出

去年 9 月華碩 ROG 宣布，將跟瑞典家具品牌 IKEA 合作，推出一系列特別為玩家打造的電競家具，不過當時除了發表這件事情外，ROG 並沒有釋出任何產品圖片，或者詳述預計登場的品項。

Razer Viper 8KHz版本動手玩 不再有螢幕顯示或手速快過滑鼠反應問題

去年宣布推出多款對應不同使用需求的Viper系列遊戲滑鼠後，Razer再次推出新款隸屬Vper系列的遊戲滑鼠Viper 8KHz，標榜加入名為Hyperpolling的技術，藉此改善滑鼠操作過程中出現反應結果遲滯問題。

僅900公克！富士新款中片幅無反相機GFX100S 最高可拍攝4億畫素影像

就在Sony公布全新α1全片幅無反相機後，富士也如先前傳聞推出旗下新款中片幅無反相機GFX100S，包含電池、記憶卡的重量僅為900公克，並且對應1.02億畫素解像表現。

富士更新隨身無反相機X-E4 機身螢幕可上掀180度、18種底片效果

稍早除了公布新款中片幅無反相機GFX100S，富士也公布X-E3後繼機種X-E4。

全新設計的iMac計畫2021年推出 將增加更多連接埠

《Bloomberg 彭博社》記者 Mark Gurman 最新報導透露，Apple 蘋果正在開發全新設計的 iMac，這也是繼 2012 年以來 iMac 首次更新外型設計。報導指出，新設計的 iMac 會類似 Pro Display XDR 顯示器、邊框類似 iPad Pro 設計，也會增加新的連接埠，但是並不會支援眾所期待的 Face ID 臉部辨識系統。如果希望 iMac 加入 Face ID 功能的話，可能要等到再下一次的 iMac 更新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。