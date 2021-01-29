僅900公克！富士新款中片幅無反相機GFX100S 最高可拍攝4億畫素影像

就在Sony公布全新α1全片幅無反相機後，富士也如先前傳聞推出旗下新款中片幅無反相機GFX100S，包含電池、記憶卡的重量僅為900公克，並且對應1.02億畫素解像表現。

GFX100S採用中片幅背照式CMOS感光元件，對應1.02億畫素解像表現之餘，同時也搭載X-Processor 4影像處理器，感光度介於ISO 100-12800之間，並且可擴展對應ISO 50-102400，機身也搭載5軸防震設計，最高可對應6級防震補償效果。

另外，GFX100S也同樣搭載畫素位移拍攝模式，最高可輸出4億畫素的靜態影像。錄影方面則支援DCI 4K/29.97p、4K/29.97p，以及Full HD/59.94p格式。

對焦部分，GFX100S支援對比與相位混合自動對焦系統，最高對應425點 (25 x 17)自動對焦區域，背面則搭載3.2吋、236萬畫素翻轉觸控螢幕，以及位於頂部的1.8吋黑白LCD螢幕，並且可透過369萬點、對應0.77放大率與100%視野率的OLED電子觀景窗取景。

機身方面採用鎂鋁合金材質與防塵防滴設計，並且支援雙SD記憶卡插槽，支援SDHC、SDXC與UHS-II規格，透過NP-W235電池規格約可對應460張靜態影像拍攝續航表現。

建議售價方面，GFX100S將會以5999美元價格上市銷售。

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