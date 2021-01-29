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Razer Viper 8KHz版本動手玩 不再有螢幕顯示或手速快過滑鼠反應問題

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Razer Viper 8KHz
▲Razer Viper 8KHz

去年宣布推出多款對應不同使用需求的Viper系列遊戲滑鼠後，Razer再次推出新款隸屬Vper系列的遊戲滑鼠Viper 8KHz，標榜加入名為Hyperpolling的技術，藉此改善滑鼠操作過程中出現反應結果遲滯問題。

相較過往Viper系列強調操作敏捷特性，此次推出的Viper 8KHz同樣也是搭載光觸發鍵軸設計，並且採用與Viper Ultimate相同、最高可達20000 DPI光學定位效果的Focus+定位元件，更標榜可藉由採高達8000KHz真實操作回報率規格設計，讓滑鼠移動、按下按鍵的延遲時間可短於0.125毫秒。

▲Razer Viper 8KHz外觀與先前推出的Viper系列幾乎相同
▲Razer Viper 8KHz外觀與先前推出的Viper系列幾乎相同

依照Razer解釋，影響遊戲操作結果的因素有很多，其中除了硬體上的運算效能，以及螢幕本身顯示反應影響外，更直接的影響就是手動操作鍵盤、滑鼠時所產生延遲。

而在這些影響中，滑鼠的操作使用更是容易決定遊戲結果，特別是在眨眼之間就能決定生死的第一人稱射擊遊戲，或是操作手速需要更快的即時戰略遊戲。

以目前坊間絕大多數的遊戲滑鼠設計，通常都是針對滑鼠定位精準度、移動速度，以及按鍵操作反應時間作強化，但是隨著目前越來越多螢幕的畫面更新率提升，從過往主流90Hz規格，到目前常見的144Hz，甚至也開始出現畫面更新率高達240Hz、360Hz之譜的設計，卻可能讓滑鼠操作後的反應結果跟不上畫面更新，或是因為使用者操作手速過快，造成在極短時間內變成使用者操作失誤，導致賽局結果丕變。

▲相較操作回報率達8000Hz的操作延遲間隔，若滑鼠操作回報率約在1000Hz的話，操作延遲間隔相對會拉大，此時若剛好碰上螢幕畫面更新些微延遲時，可能就會導致操作失誤情況
▲相較操作回報率達8000Hz的操作延遲間隔，若滑鼠操作回報率約在1000Hz的話，操作延遲間隔相對會拉大，此時若剛好碰上螢幕畫面更新些微延遲時，可能就會導致操作失誤情況

因此在Viper 8KHz的設計中，便是透過加入名為Hyperpolling的技術，在滑鼠操作回報率大幅提高至8000Hz情況下，讓滑鼠操作結果延遲時間可控制在0.125毫秒內，甚至相比其他品牌頂規遊戲滑鼠有高達8倍快的操作回報率。

除此之外，提高至8000Hz的滑鼠操作回報率，同時也能讓滑鼠游標追跡表現更加流暢，而不會有游標些微抖動或突發漂移情況。

而在滑鼠操作排除上述問題，不僅能讓滑鼠操作正確率更高，同時也能減少操作過程無謂動作，對於電競選手進行賽事，或是一般玩家進行遊戲快速操作時，其實都相當重要。

▲左右按鍵升級為第二代光觸發鍵軸，同時也內建記憶體，可記憶5組遊戲按鍵設定
▲左右按鍵升級為第二代光觸發鍵軸，同時也內建記憶體，可記憶5組遊戲按鍵設定

同時，為了進一步提升Viper 8KHz整體操作反應速度，Razer此次也在此款遊戲滑鼠導入第二代設計的光觸發鍵軸，並且讓滑鼠重量控制在71公克，相比先前推出的Viper Mini僅多了10公克，另外也採用適合甩鼠等激烈操作的SpeedFlex編織材質披覆連接線，藉此讓整體操作反應速度可進一步提升，同時避免連接線在使用過程發生纏繞、黏附情況。

至於滑鼠本身一樣搭載內建記憶模組，讓使用者能快速切換5組不同滑鼠設定內容，藉此對應不同遊戲遊玩時的按鍵配置使用需求，同時可客製化定義的按鍵數量一樣對應8組，而滑鼠底部滑片材質則採用100%鐵氟龍 (聚四氟乙烯,Polytetrafluoroethene)，確保滑鼠在桌面上滑動流暢度。

建議售價方面，Viper 8KHz預計以79.99美元或89.99歐元價格銷售，預計會從1月28日開放通路銷售。

▲Razer Viper系列規格比較
▲Razer Viper系列規格比較

▲整體重量控制在71公克，並且可配合SpeedFlex編織材質覆蓋的線材進行更快速操作，甚至是甩鼠滑動等激烈使用模式
▲整體重量控制在71公克，並且可配合SpeedFlex編織材質覆蓋的線材進行更快速操作，甚至是甩鼠滑動等激烈使用模式

▲底部採用利於桌面滑動的鐵氟龍材質滑片設計
▲底部採用利於桌面滑動的鐵氟龍材質滑片設計

▲如果習慣以抓握姿勢使用，Viper系列的鼠身拱度也相當適合
▲如果習慣以抓握姿勢使用，Viper系列的鼠身拱度也相當適合

▲與Viper Ultimate (左)外觀比較
▲與Viper Ultimate (左)外觀比較

▲兩者底部設計明顯不同，滑片面積與配置設計也不一樣
▲兩者底部設計明顯不同，滑片面積與配置設計也不一樣

▲相當適合第一人稱，或是講究操作手速表現的即時戰略遊戲使用
▲相當適合第一人稱，或是講究操作手速表現的即時戰略遊戲使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滑鼠 Razer

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