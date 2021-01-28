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Apple TV開放tvOS 14.4更新！適用第四和五代機型

聯合新聞網 / 愛瘋日報

美國Apple公司今天也為Apple TV發布了tvOS 14.4更新，這是最初在9月份發布的tvOS 14操作系統的第五次更新。tvOS 14.4是在tvOS 14.3發布一個多月後發布的，該版本包含了錯誤修復和改進。

tvOS 14.4現已可用於Apple TV

tvOS 14.4提供免費下載更新，可以透過Apple TV上的「設定」應用，進入「系統>軟體更新」進行無線下載更新。如果啟用軟體自動更新的Apple TV用戶，將自動升級到tvOS 14.4。

tvOS 14.4更新適用於Apple TV 4K和Apple TV HD，在測試過程中並沒有發現tvOS的新功能，因此不清楚此次更新有哪些新功能。

蘋果的tvOS更新往往規模不大，主要集中在機身下的錯誤修復和改進，而不是對外的重大改變，蘋果也不會提供詳細的發布說明。不過，蘋果也會通過tvOS支援文檔提供一些tvOS細節，但訊息往往有限。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

修復 更新 Apple TV

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