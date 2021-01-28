「心律不整通知」來了！Apple Watch升級watchOS 7.3 就能擁有新功能
台灣的 Apple Watch 心率功能終於完整了！快將手上的 Apple Watch 升級到最新的 watchOS 7.3 作業系統，除了先前開放的 ECG 心電圖功能之外，這次新增了「心律不整通知」功能，讓我們能隨時偵測身體健康狀態。
watchOS 7.3 作業系統僅 165 MB，至於詳細的改進項目和錯誤修正，包括：
．「團結」錶面是為了慶祝黑人的歷史，其靈感來自泛非三色旗 ，此錶面會隨著您的動作而全日變化，創造出您個人獨有的錶面
．為 Apple Fitness+ 訂閱者提供的「健走趣」，這是一種在「體能訓練」App 中使用的音訊體驗，能在您行走時聆聽來賓分享激勵人心的故事
．在日本、馬約特島、菲律賓和泰國的 Apple Watch Series 4 或後續機型上支援「心電圖」App
．在日本、馬約特島、菲律賓、台灣和泰國的 Apple Watch Series 4 或後續機型上支援心律不整通知
．修正了在啟用「縮放」時，「控制中心」和「通知中心」可能沒有回應的問題
另外就是「心律不整通知」功能，要更新後手動啟動，不會自動開啟，不清楚怎麼設定的使用者，可以參考以下教學來啟用。
【教學】Apple Watch 設定「心律不整通知」及運作原理，趕快手動開啟吧！
圖片及資料來源：Apple、MacRumors
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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