「心律不整通知」來了！Apple Watch升級watchOS 7.3 就能擁有新功能

台灣的 Apple Watch 心率功能終於完整了！快將手上的 Apple Watch 升級到最新的 watchOS 7.3 作業系統，除了先前開放的 ECG 心電圖功能之外，這次新增了「心律不整通知」功能，讓我們能隨時偵測身體健康狀態。

圖片及資料來源：Apple、MacRumors

watchOS 7.3 作業系統僅 165 MB，至於詳細的改進項目和錯誤修正，包括：

．為 Apple Fitness+ 訂閱者提供的「健走趣」，這是一種在「體能訓練」App 中使用的音訊體驗，能在您行走時聆聽來賓分享激勵人心的故事

．在日本、馬約特島、菲律賓和泰國的 Apple Watch Series 4 或後續機型上支援「心電圖」App

．在日本、馬約特島、菲律賓、台灣和泰國的 Apple Watch Series 4 或後續機型上支援心律不整通知

．修正了在啟用「縮放」時，「控制中心」和「通知中心」可能沒有回應的問題