爭取工作權益！10個國家的Google員工合組更大規模工會

年初由Google及Alphabet員工合組工會，並且在短短一週內從一開始的230人增加至700人規模後，目前位於美國、英國、瑞士、德國、丹麥等10個國家的Google員工所組成13個工會，更合併成為Alpha Global工會，希望透過全球化規模方式向公司爭取工作上應有權益。

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Alpha Global工會涵蓋位於美國、瑞士、愛爾蘭、英國、義大利、德國、丹麥、芬蘭、瑞典，以及比利時等10個國家，並且由總計13個工會合併而成，同時更與UNI全球聯盟 (前身為國際網路工會)合作，透過全球地區的Google員工團結，並且向公司進行協商。

目前Alpha Global工會內部將會成立指導委員會，藉此推動處理Google在各個國家地區所發生員工工作權益問題，或是足以影響全球各地區員工權益問題。

雖然即便透過全球各地區員工團結合組工會，依然無法獲得Google或Alphabet對此認同，但預期Alpha Global工會日後將會藉由加入工會人數規模優勢，藉此要求公司進行對等協商，並且讓員工工作時的權益更能獲得保障，而非全憑高層主管單方面評斷。

由於多數位於矽谷的科技公司、企業通常不允許員工成立工會，藉此避免員工與公司形成對立關係，或是讓高層難以管理員工，但也形成多數科技公司、企業內部管理方式形同獨裁，或是讓員工面臨不平等待遇等情況。

因此，Google員工合組工會在後續獲得成功，預期將會推動更多矽谷科技公司、企業內部成立工會，藉此協助內部員工發聲，並且爭取工作上的權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》