LG在台推出16公斤容量免曬衣乾衣機 可還原外套防潑水功能

繼2018年在台灣市場推出9公斤容量版本的免曬衣乾衣機後，LG今日 (1/26)再次宣布在台推出16公斤容量版本，標榜提供業界最大容量設計，並且能輕鬆放進一般家庭換洗衣物、大型寢具、毛衣，或是大型布偶，同時更標榜藉由低溫烘乾技術確保不傷害衣物材質，另外也不需要外接瓦斯、排風管，僅需連接一般家用110V電力插座即可使用。

同時，針對目前台灣城市地區住屋環境相對狹窄情況，LG此次推出的16公斤容量版本的免曬衣乾衣機，同樣能與過去推出的蒸氣滾筒洗衣機或Miniwash迷你洗衣機堆疊使用，另外也一樣能透過ThinQ智慧連網功能，讓使用者直接透過手機App遠端操作乾衣功能，甚至可以透過雲端下載更多衣物護理模式，或是配合洗衣流程設定乾衣模式。

依照LG說明，相較傳統曬衣晾乾模式，透過乾衣機使衣物乾燥，將能大幅減少細菌留存或沾染在衣物上的比例，尤其市區多數人因為居住環境相對狹窄，因此通常會將衣物透過室內一角晾乾，但這樣的細菌沾染量會有高達5倍之高。

▲標榜可有效消除約99.9%的細菌與過敏原

而透過免曬衣乾衣機直接讓衣物乾燥，將能大幅減少細菌留存在衣物上的比例，同時也能降低清洗後的衣物遭受二次沾染細菌問題。

藉由Heat Pump除濕式乾衣技術，LG表示在50度至60度的中低溫烘乾過程中，將可有效消除約99.9%的細菌與過敏原，同時也能確保衣物維持蓬鬆。

▲LG免曬衣乾衣機16公斤容量版本

另外，由於免曬衣乾衣機僅需透過110V電壓即可運作，無須像坊間乾衣機必須外接瓦斯，並且需要額外排風，因此能更容易在家中有電力插座角落使用，甚至可透過專用集水盒蒐集烘衣過程產生水分，之後再取出倒掉即可，讓乾衣機使用位置能更不受限。

LG表示，旗下製作的免曬衣乾衣機採雙回轉變頻壓縮機與變頻馬達設計，並且均提供10年保固，相較坊間同性質產品約可減少32%耗電量，以台灣夏季電費計算方式，平均每次洗衣乾衣電費可控制在新台幣4元以下，甚至可透過智慧感測乾衣功能確認筒內濕度，藉此動態調整烘衣時間，避免衣物過度受熱，同時也能達成省電效果。

▲LG免曬衣乾衣機16公斤容量版本，左側為9公斤容量版本

跟先前推出的9公斤容量版本差異，此次推出的16公斤容量版本除了在容積不同，還包含16公斤容量版本僅提供左開版本，不像9公斤容量版本額外提供右開版本選項。另外，16公斤容量版本更在非乾衣行程功能增加防潑水外套保養、羽絨衣保養，其餘則與9公斤容量版本相同。

建議售價方面，16公斤容量版本免曬衣乾衣機將以新台幣49900元價格銷售，預計會在今年2月1日開放銷售。

▲採用濾網與9公斤容量版本相同

▲16公斤容量版本目前僅提供左開版本

▲LG免曬衣乾衣機可配合其他洗衣機堆疊使用

▲不同乾衣功能

▲乾衣行程調整選項

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》