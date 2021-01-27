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AMD解釋Ryzen 5000系列筆電處理器 效能大增背後秘密

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年CES 2021期間揭曉，並且採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列筆電處理器，稍早也進一步解禁相關細節。

由於筆電版本設計延續桌機版本設計理念，因此除了同樣採用Zen 3架構設計，一樣也讓8組核心可共用L3快取記憶體，藉此加快各個核心之間運算溝通效率。

而此次在Ryzen 5000系列筆電處理器的L3快取記憶體也增加至16MB，相較Ryzen 4000系列處理器僅讓4組核心共用4MB容量L3快取記憶體的設計，明顯可讓多核心溝通效率具體提升。

另外，AMD更針對Ryzen 5000系列筆電處理器內部每組CPU核心可獨立控制電壓，因此能讓每組核心可視負載情況動態調整，藉此降低處理器整體運作功耗與發熱情況，搭配可使用低電壓設計的LPDDR4 4266記憶體，更讓筆電裝置能以更輕薄形式打造，同時電池續航表現也能相對提升。

目前推出的Ryzen 5000系列筆電處理器最高對應8核心、16執行緒設計，並且搭配最高8組CU設計的Vega顯示架構GPU，同時可透過處理器直接控制記憶體模組、NVMe SATA儲存設備，支援USB 3.1 Type-C連接埠，但在PCIe通道部分則僅對應3.0規格，尚未支援PCIe 4.0。

規格方面，此次推出的Ryzen 5000系列筆電處理器總計包含14款設計，其中包含針對輕薄筆電打造的U系列，以及針對高效能筆電設計打造的H系列，其中在H系列又進一步區分標準設計版本，以及鎖定輕薄遊戲筆電設計的HS系列與可超頻設計HX系列。

另外，後續也會針對商用筆電設計需求提供Pro系列規格。

不過，在U系列更包含3款以Zen 2架構，本質上可視為Ryzen 4000系列處理器更新版本設計，分別為Ryzen 7 5700U、Ryzen 5 5500U與Ryzen 3 5300U。標準款U系列則包含Ryzen 7 5800U、Ryzen 5 5600U，以及Ryzen 3 5400U，均採用Zen 3架構設計。

至於標準H系列分別包含Ryzen 7 5800H、Ryzen 7 5600H，HS系列則包含Ryzen 9 5980HS、Ryzen 9 5900HS、Ryzen 7 5800HS與Ryzen 5 5600HS，而HX系列則包含Ryzen 9 5980HX、Ryzen 9 5900HX。

其中，HX系列更標榜可在一定程度內針對處理器進行超頻，並且透過透過動態電力調度與散熱設計，藉此讓處理器能發揮更高運算效能，因此也讓此次Ryzen 5000系列筆電處理器更吸引OEM業者，並且以此打造更多遊戲筆電產品，使得今年度的CES 2021期間有不少筆電產品都是以AMD處理器，同時搭配NVIDIA顯示卡的組合，而非過往常見的Intel處理器與NVIDIA顯示卡搭配模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 處理器 筆電

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