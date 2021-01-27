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Sony全新全片幅無反旗艦機種α1 對應8K、更高速穩定拍攝體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有不少傳聞指稱Sony即將公布新款全片幅無反相機後，Sony也於預期地公布此款名為α1的全新機種。

如同手機產品以Xperia 1作為旗艦機種名稱，Sony此次推出的α1顯然也是採用相同命名原則，預期將成為α系列全片幅無反機種新款旗艦產品。

硬體規格方面，α1採用5010萬畫素設計的Exmor RS感光元件，以及全新BIONZ XR影像處理器，標榜可讓拍攝速度提高8倍，並且可對應每秒高達120次的連續對焦與曝光運算，同時也能讓α1以每秒30張形式進行全畫素高速連拍。

在雙驅動快門作動下更可對應1/400秒的機械快門速度，以及1/200秒的閃光同步快門表現。至於在電子快門防畸變的效能更是α9 II的1.5倍以上，同樣也加入防閃爍設計。

α1具備多達759組的自動對焦點，可覆蓋92%可視範圍，並且支援人眼、動物眼部對焦，在鳥類識別部分更加入即時眼部對焦功能，另外也對應ISO 100-32000感光範圍，擴展模式下則可達ISO 50-102400，同時可配合機身內建五軸防震對應5.5級快門補償，其他則包含搭載對應944萬點與240fps畫面更新率的電子觀景器，以及背面對應144萬點的2.95吋LCD觸控螢幕。

錄影功能則支援最高8K@30fps與4K@120fps影片錄製規格，更可在4K錄影下對應10-bit 4:2:2格式影片內容，同時也支援全畫素讀取及無合併輸出，在Super35mm錄影模式下也支援5.8K超採樣畫質表現，另外也支援10-bit S-Log3、HLG、S-Cinetone錄影格式，甚至也能透過標準HDMI連接埠進行16-bit RAW外接錄影。

藉由全新機身散熱結構設計，更可讓α1在以8K格式錄影時能對應長達30分鐘運作時間。

機身分別支援CFexpress Type A與UHS-II SDXC記憶卡插槽，電池方面同樣採用新款Z系列電池，透過電子觀景器拍攝時可對應紀錄430張照片，而透過背面螢幕取景拍攝實則可對應紀錄530張照片，加上記憶卡及電池的機身總重僅為737公克，紀錄影像格式則增加可紀錄更多影像資訊的HEIF檔案，以及無損壓縮的RAW檔案。

連接部分則支援2 × 2 MIMO天線設計的Wi-Fi 11ac連接規格，同時也能透過網路線連接孔以有線方式連網傳輸影像內容，並且內建可用於資料傳輸或充電的USB-C 3.2規格。

Sony將會預先開放美國市場預購α1，單機身未稅售價為6498美元，其他地區預期也會在近期內公布售價等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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