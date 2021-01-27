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Dell、技嘉在內業者 推出首批獲NVIDIA認證的現代化AI工作伺服器

聯合新聞網 / 楊又肇

藉由旗下GPU設計協助加速各類雲端伺服應用，同時也透過收購Mellanox使伺服器連網架構升級後，NVIDIA更進一步提出以Ampere顯示架構打造，針對現代化人工智慧工作流程設計的伺服器認證，並且公布首波取得認證廠商包含Dell技嘉、HPE，以及浪潮 (inspur)與Supermicro。

在此之前，NVIDIA其實也曾針對人工智慧及機器學習應用提出NGC-Ready認證，而此次則是針對現代化人工智慧工作流程設計的伺服器提出認證，並且針對符合認證的伺服器產品提供完整軟體資源，藉此讓NVIDIA針對此類伺服器直接提供軟體技術資源。

不過，諸如管理端的作業系統、驅動程式，或是經NVIDIA認證的系統資源，依然會是由NVIDIA合作品牌提供。

而NVIDIA主要是針對CUDA、GPU驅動程式、網路設備驅動程式，以及相關控制軟體提供最佳化，其他包含NVIDIA GPU虛擬化軟體、TensorRT、Clara、Triton等人工智慧應用軟體，乃至於與TensorFlow、PyTorch等人工智慧演算框架串接，都可由NVIDIA提供相應資源，藉此讓透過伺服器推動加速的人工智慧運算效率提升。

在此次提出認證中，主要條件必須Ampere顯示架構的GPU進行加速，在連網部分則可讓OEM廠商選擇使用SmartNIC與DPU，或是使用InfiniBand與乙太網路交換器的設計，並未強制規範兩者必須同時兼具，而在網路傳輸速度部分也並非在NVIDIA提出認證規範內。

NVIDIA表示，在目前越來越多現代化應用服務都已經透過上雲形式呈現，因此伺服器端也必須要有足夠加速運算能力，以利支撐此類運算需求，同時也必須提供足夠網路傳輸吞吐頻寬，藉此讓人工運算應用可以更為敏捷、即時，並且符合使用者快速連接使用需求，甚至可對應更大運算規模使用模式。

通過NVIDIA認證的伺服器，標榜可在首次啟用時就能立即投入人工智慧領域相關運算應用，並且在機器學習或數據分析等運算確保其正確性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 Dell 技嘉 NVIDIA

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