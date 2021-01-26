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韓媒爆料：蘋果Apple Watch測血糖功能 Series 7會有

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
Apple Watch Series 7傳將推血糖監測功能。示意圖。路透
Apple Watch Series 7傳將推血糖監測功能。示意圖。路透

南韓媒體的一篇報導聲稱，蘋果今年稍晚推出Apple Watch Series 7時，會讓這支智慧手表具血糖感測功能。

健康應用一直是Apple Watch的重要賣點，外界期待蘋果會擴大這支手表的醫療管理功能。

根據ET News報導，蘋果Apple Watch Series 7和三星Galaxy Watch 4（暫訂名稱）今年下半年推出時，都能監測血糖。除三星新智慧表將利用光學感測器，不採血就測血糖外，「蘋果今年推出的Apple Watch 7也會有血糖測量功能。該公司已獲致相關專利技術，在上市之前，會致力確保其可靠性和穩定性」。

目前不清楚，現有的紅外線感測器能否也用來測量血糖。消費者其實已經可以購買能同步至iPhone和Apple Watch的家用血糖計，但仍需扎針。市場關注焦點是非侵入性的監測法，透過紅外線感測器進行。

所有Apple Watch的心律感測器都能測量血氧濃度，但蘋果將這項功能保留給Series 6。即使同一感測器也能用來測量血糖，蘋果可能因為行銷理由，讓它變成Series 7的獨有功能。

蘋果 Apple Watch Apple

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