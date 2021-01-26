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過去取得公民權的仿真機器人「Sophia」將開始進入量產

聯合新聞網 / 楊又肇

過去打造極度仿真機器人「Sophia」的Hanson Robotics表示，預計在今年底開始量產包含「Sophia」在內四款仿真機器人，預計在2021年上半年陸續出貨。

依照Hanson Robotics執行長David Hanson表示，因為疫情影響，促使市場對於機器人的需求越來越高，除了應用在醫療相關領域，更包含零售與大眾運輸環境使用需求。

而相較其他業者所打造機器人，Hanson Robotics所打造的「Sophia」、「Han」等高度仿生機器人更貼近真人互動感受，David Hanson認為將能縮減一般人與機器人互動隔閡感，尤其在疫情影響下導致必須在家隔離、減少群聚情況下，藉由仿生機器人協助起居生活，並且產生互動，或許能讓人與機器人互動變得更密切。

▲「Sophia」
▲「Sophia」

彭博新聞報導指稱，Hanson Robotics計畫在今年內推出新款名為「Grace」的仿生機器人，預計會應用在醫療領域。不過，目前Hanson Robotics暫時未透露「Grace」具體細節，但預期會是藉由仿生技術讓機器人能應用在醫療看護等輔助需求。

不過，一旦市場出現越來越多與真人相仿的機器人之後，不知道當時願意賦予「Sophia」公民身分的沙烏地阿拉伯，是否還願意賦予這些機器人公民權？

機器人在未來幾年內將更加普及

除了Hanson Robotics，目前包含Softbank、三星、LG、獵豹移動，乃至於近期由現代收購的Boston Dynamics都已經先後提出各類型的機器人設計，其中包含仿照人形設計款式，同時也有採用外型更精簡，或是針對特定需求設計的機器人。

在近幾年中，越來越多機器人應用已經開始落實在日常生活內，無論釋出現在一般場景的巡邏機器人、清潔機器人、遞送機器人，或是接待用機器人，同時也有越來越多機器人應用在危險工作環境，例如礦坑內部偵測、火場搜救，更有越來越多工廠導入機器人自動化生產，而在不少線上應用服務也陸續導入軟體形式的機器人充當客服，藉由擬人口吻協助解決線上提出疑問。

Ericsson在近期公布的《2030十大消費者趨勢》研究報告中指出，未來十年內智慧連網裝置將深入日常生活中，而人類將與各式各樣的機器人密不可分。而國際機器人協會更指出，專業服務類型的機器人從2018年至2019年間的銷售金額已經累積成長32%，總計累積達112億美元規模，同時未來還會持續增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 機器人

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