全新設計的iMac計畫2021年推出 將增加更多連接埠

《Bloomberg 彭博社》記者 Mark Gurman 最新報導透露，Apple 蘋果正在開發全新設計的 iMac，這也是繼 2012 年以來 iMac 首次更新外型設計。報導指出，新設計的 iMac 會類似 Pro Display XDR 顯示器、邊框類似 iPad Pro 設計，也會增加新的連接埠，但是並不會支援眾所期待的 Face ID 臉部辨識系統。如果希望 iMac 加入 Face ID 功能的話，可能要等到再下一次的 iMac 更新。

圖片及資料來源：MacRumors、Bloomberg

Mark Gurman 透露，‌iMac 經過重新設計後，將改為窄邊框設計‌。原本 iMac 螢幕下方有 Apple 蘋果 Logo 的金屬下巴將會移除，螢幕尺寸則是會因為窄邊框增加為 23 吋至 24 吋左右。

除了外型重新設計外，新一代 iMac 據傳將會增加更多連接埠、插槽和 Cellular 行動網路功能。

至於內部零組件、處理器部分，傳將會搭載 Apple Silicon CPU 晶片，會有更快更強大的 GPU 繪圖顯示器的功能。據稱 Apple 目前正在測試一款具有 16 顆高性能核心、4 顆高效能核心的處理器，以及一款最多搭載 32 顆高性能核心的 GPU 繪圖處理器。

《Bloomberg 彭博社》報導還提到，新款 iMac 最快將會在 2021 年春季到秋季之間推出，但不確定是否會一次推出兩種機型。

圖片及資料來源：MacRumors、Bloomberg

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》