小米手錶超值版開箱／具備GPS出門跑步不用帶手機！24小時心率、睡眠偵測 親民價1495元

想幫家人換小米手錶超值版了啦！

小米在 1/19 在台開賣「小米手錶超值版」，以台幣 1,495 元的親民價吸引非常多關注，具備許多用戶在挑選智慧手錶時的基礎功能，包括 GPS、24 小時心率偵測、睡眠偵測等等，對於輕量的使用者來說是一個 CP 值非常高的選擇，一起先來看簡單的開箱吧！

開箱！米色戴起來很可愛～

小米手錶超值版有三種錶殼顏色：米白、藍、黑，我們買的是米色款，比起藍跟黑，我覺得米色給人的感覺比較活潑跟青春～盒裝的內容物很簡單，除了手錶本體外就是充電器與說明書

小米手錶超值版本身是正方形的設計，錶面具備 1.4 吋的彩色觸控螢幕，畫面看起來蠻舒服，亮度夠亮字也不會很小，戴起來不會很重，讓我能夠每天睡覺都帶著它 XD，不過像粉藍小編就會覺得框塑膠的質感有點不太好，但想到它的價位又會覺得可以接受

右側有一個功能鍵，按一下可以叫出功能列表，包括運動、活動紀錄（卡路里、步數）、睡眠紀錄、心率偵測等等，想找功能就按它～

基本的鬧鐘、計時器、碼錶在第二頁喔～我大概用到第三天才發現^^，其中還有一個功能是幫忙尋找手機，可以讓手機發出聲音，這功能對於很愛隨手亂放手機的人來說也太實用 XDDD

小米手錶超值版具備訊息通知的功能，可以自己選擇哪幾個特定的 App 會在手錶上跳通知，螢幕大約可顯示 60-70 的字數，不過手錶要在手機附近才能接收到訊息喔！

翻到背面看，靠近錶帶兩側的地方有按鈕，代表錶帶可以更換，是說官網介紹中有提到還有另外兩種顏色，但尚未看到購買頁面。如果要更換錶帶，需要按壓拆卸鈕，同時向外拉錶帶，按鈕需要蠻用力壓下去，才能順利拔開，沒掌握好技巧可能會拆不掉

搭配的充電器可以直接扣上小米手錶超值版，不用像小米手環 4 充電的時候還要把主體拔下來

搭配「小米穿戴 App」使用

使用小米手錶 超值版需要搭配App使用，但是它搭配的竟然不是之前常見的「小米運動 App」而是另外一款「小米穿戴 App」

▼下載小米穿戴 App 後會要先選擇地區…如果會介意的人請先避開吧

連線的時候 Android 用戶請選「小米手錶 超值版」，而 iOS 用戶請選「Mi Watch Lite」。原本我打算連接的是 iPhone 手機，但那時候在手機 App 中找不到連接「Mi Watch Lite」的選項，是等到 App 更新後才出現，若 iPhone 用戶有遇到跟我一樣找不到連接選項的問題，可以先更新 App 試試

在 App 中可以看到小米手錶超值版裡紀錄的資料，包括步數的總和、睡眠時長、運動、心率偵測等等的統計資料，像我就一直很好奇自己的睡眠品質，沒想到我竟然是一個淺眠比較多的人（？）難怪每天都是睡不飽的感覺（開始找理由），我個人覺得很有趣，但這數據僅供大家參考或觀察～畢竟不是專業的醫療器材，若身體上真的有任何不適，還是儘早尋求醫療協助！

錶面可以在 App 中更改，不過不像小米手環 5 一樣可以放自己喜歡的照片在錶面上，這點稍微有點可惜～

具備 GPS 功能 出門跑步不用帶手機！

跟大家分享幾個這幾天我用小米手錶超值版後，我覺得不錯的功能！第一個就是它具備 GPS+ GLONASS 定位和多種智慧感應器，並提供多種包括戶外（室內）跑步、登山、健走、游泳、騎車等 11 種運動模式。貝爾自己出門運動喜歡走輕便路線，手機能不帶就不帶，但又希望能紀錄運動成果，這時候有一個具備 GPS 定位的智慧手錶就很重要～

在小米手錶超值版上面，不需要手機就可以直接操作你要開始哪項運動、設定目標的時間跟距離等等，所以出門運動只要帶手錶就夠啦！

另外它有防水等級 5ATM（相當於水下50米深度），所以你可以帶著小米手錶超值版去游泳，但就不適合三溫暖跟潛水時使用，我自己洗澡的時候是都會拿下來

全天候偵測心率

再來就是它除了可以單次測量當下的心率數據，其實它 24 小時都在幫你偵測心率，若你的心率高於正常水平的時候還會發送通知（但我目前還沒遇過啦 XD），統整的數據都可以在 App 中看到，我個人覺得全天候偵測會讓我蠻安心的，可以隨時看到自己一整天的心率紀錄，可能遇到什麼事情特別高，有點有趣又有點療癒

睡眠偵測

第三個就是我很喜歡睡眠偵測的功能，不用特別設定戴著就會自動偵測你的睡覺狀態，例如我大概幾點開始睡覺、什麼時候起床，意外的蠻準確！

而且會根據你的睡眠習慣幫你分析，例如我的就是「睡眠品質好，但入睡時間不規律」，剛好評測的這幾天遇到週末，所以睡覺時間很不固定，看著資料就會覺得嗯～好像真的該早點休息，有一個被督促的感覺 XD

編輯私心得

充電的部分官方說法是充飽可使用 9 天，以我這幾天的綜合使用來說，偶爾看看時間、訊息通知、全天候偵測心率＋睡眠偵測等等，三天大概掉 50% 的電，所以我覺得大概一個禮拜充一次電差不多～

就外觀來說會有一點點像 Apple Watch，戴出去會被朋友認錯，但我覺得小米手錶超值版具備的功能，不論是在運動或是一些身體指數的偵測，對於大部分輕量使用的人是非常實用的！像貝爾的家人有散步運動的習慣，就還蠻適合買給他們，可以幫忙紀錄運動成就，應該也會更有動力去堅持吧～

而且螢幕很大要看什麼內容都清楚，以 1,495 台幣的價格來說也非常親民，試用過後會很想幫家人把現役的小米手環 4 換成小米手錶超值版><那小米手錶超值版的簡單開箱就到這囉～對它有興趣的再到小米官網去看看吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》