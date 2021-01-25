蘋果的M1處理器將讓「黑蘋果」五年內消失？現有黑蘋果技術將成歷史？

隨著蘋果M1晶片的發表，雖然很多人證實了未來依然有很多不同的方式，可以讓Windows系統或是程式繼續在M1處理器的機器上執行，但是可以確定的一點是，過去盛行已久的「黑蘋果」（Hackintosh）恐怕沒有機會繼續實現了。

黑蘋果在國外叫做Hackintosh，簡單來說，就是在PC產品（包括筆電、組裝機、品牌桌機）上安裝macOS系統。

不過，由於未來M1處理器是蘋果自行開發，不再像過去Mac的產品線採用Intel x86架構，因此一般人在無法取得M1處理器的前提下，黑蘋果可能就要就此消失。不過，這個時間點在2021年應該還不會立即到來，畢竟2021年還是有Intel核心的Mac產品會發表。但根據國外網友的推測，「黑蘋果」應該在五年內就會消失。

為什麼會有「黑蘋果」？

黑蘋果的出現，一方面是因為Mac機器的價格較高，但還有一些原因是蘋果的Mac產品線更新太慢，而PC上新的硬體更新較快。

比方說在2016年，蘋果公司至少在一年內沒有更新其Mac Mini , iMac或Mac Pro電腦。在當時如果你要買一台Mac，比方說入門級的機器，你只能買兩年前的Mac mini。而在當時，很多人就寧可選擇用同樣的錢，去買一台全新硬體的PC機種，再來安裝「黑蘋果」。

除此之外，有一台「黑蘋果」還可以讓使用者實現真正「跨平台」的需求。白天可以透過Mac系統進行你的工作以及日常活動的安排，晚上你可以切換到Windows，去進行電競遊戲，或是玩玩VR遊戲。而且，如果你覺得顯卡不夠快，還可以更換顯卡，沒有什麼問題。

事實上，網路上有很多人投入於「黑蘋果」的開發，在黑蘋果的互助社群中，也有很多名人。

比方說，Mykola Grymalyuk，他是加拿大一名20歲的大學生。在歷經一場事故之後，在醫院休養沒事可做，所以他開始為Hackintosh寫了一些建構指南。一開始，他寫了一個與蘋果軟體配合最好的顯卡列表。然後，他寫了關於如何調整你的電腦，使一切工作更好，以及新手安裝的詳細指南。

由於他寫的指南相當詳盡，成為Hackintosh圈中的所謂「大神」。

在Hackintosh中，有許多像他這樣的人所建構起來的社群：Grymalyuk的Dortania、Reddit的Hackintosh社群和tonyacx86。除此之外，還有Snazzy Labs的YouTube頻道。這些社群會定期討論Hackintosh。而對於蘋果發表了M1之後，毫無疑問他們認為對Hackintosh社群的影響是致命的。

Tonymacx86在一篇Cnet的採訪中表示，隨著時間的發展，M1處理器將全面切斷現有的黑蘋果。現在所有黑蘋果的這些網站和指南很可能會被重新改造，或是變成毫無價值，只是人們花了十多年時間打造這些Geek機器的紀念品。

「當然，還是有很多人會熱衷於討論如何"黑蘋果"，而且我相信，遲早有一天消費者依然可以在自己拼裝的機器上，安裝上蘋果的系統。」

不過到那個時候，很多現在熱衷於黑蘋果的網友，可能已經買了最新的MX處理器，再也不想黑蘋果了。

新聞來源：cnet

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》