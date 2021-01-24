Dyson空氣濾淨產品背後設計理念 資深工程師分享以真實數據檢驗重要性

針對旗下產品採用POLAR實驗法檢驗的作法，筆者與Dyson中負責帶領環境保護項目研究設計和發展團隊的Will Darvill進行簡單訪談，了解Dyson在旗下空氣濾淨相關產品設計理念。

多數國家在市售空氣清淨器的檢驗方式，多半是採用潔淨空氣提供率 (CASR)，或是清淨空氣輸出率 (CADR)作為檢定基準，但這兩種檢驗方式都是以空氣清淨器在一定空間範圍內的乾淨空氣輸出比例為基準，雖然確實空氣清淨器的乾淨空氣輸送率很重要，確實也能作為評斷空氣清淨器效能指標數據，只是在真實環境使用情況下，Dyson認為透過這樣的數據仍不夠準確。

以符合真實使用情境方式進行測試

在Dyson採用的POLAR實驗法中，則是採用約27立方公尺、9坪空間大小，並且以貼近實際家庭會將空氣清淨機擺放在角落使用模式進行測試，透過在不同位置設置9組空氣品質感應器，以每10秒蒐集一次空氣品質數據的間隔紀錄，藉此驗證空氣清淨器是否能將乾淨空氣吹送至家中每個角落，並且讓室內空氣能均勻淨化。

▲POLAR實驗法透過總計9個空氣品質感應器，藉此測試空氣清淨器在真實場景內的空氣淨化效能

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依照Will Darvill說明，確實不同國家地區會以不一樣的數據方式作為空氣清淨器檢驗標準，但在Dyson設計理念中，則是希望能更貼近真實使用情境，因為一般使用者畢竟不會將空氣清淨器固定擺放在家裡中央位置，或是僅讓空氣清淨器附近的空氣品質變好，因此是否能在不同位置自動是別是內空氣品質狀況，並且將乾淨空氣送到室內每一個角落，其實就更顯得重要。

因此在Dyson的空氣淨化流程設計中，便會考慮家中環境不同變因，並且設法讓空氣清淨器濾除後的乾淨空氣，透過無扇葉設計的「空氣倍增器 (Air Multipier)」，以壓縮噴射方式將乾淨空氣傳遞到家中角落。

▲透過「空氣倍增器」將乾淨空氣傳送到室內各個角落

減少有害物質、病毒二度傳回室內空間機率

以目前Dyson Pure Cryptomic系列空氣清淨器設計，分別可藉由Dyson專利Cryptomic技術分解空氣中的甲醛 (CH₂O)成分，使其轉換成一般水 (H₂O)、二氧化碳 (CO₂)，並且能透過過濾材質阻隔甲型流感病毒 (H1N1)、A型流感病毒 (H3N2)，以及EV71型腸病毒。

▲在吸入空氣時，藉由內部濾網阻隔甲型流感病毒 (H1N1)、A型流感病毒 (H3N2)，以及EV71型腸病毒等，並且藉由Cryptomic技術分解空氣中的甲醛 (CH₂O)成分

而空氣清淨器本身運作原理，則是透過無刷馬達帶動的離心式壓縮機將室內空氣吸入，並且藉由過濾材質分解甲醛、阻隔病毒成分，接著透過窄縫將空氣壓縮噴射。由於壓縮噴射後的空氣會因為窄縫切面形成白努利定律效應，因為產生低壓氣流原理，讓空氣能以更大風量傳送到室內角落。

由於透過不同感應器偵測室內空氣品質，並且透過間隔時間判斷空氣品質變化，Will Darvill表示將可讓Dyson打造的空氣清淨器更主動過濾室內空氣，同時也透過無扇葉設計與壓縮噴射方式傳遞乾淨空氣，相較多數空氣清淨器以扇葉轉動輸送空氣時，可能連帶將長期使用時黏附在扇葉上的灰塵、細菌再次輸送回室內。

▲透過無扇葉設計與壓縮噴射方式傳遞乾淨空氣

透過更嚴格測試符合各地使用需求

除了符合POLAR凈化均勻度實驗室測試，目前Dyson空氣清淨器也必須通過包含總氣流風速測試 (Total Flow Anemometry)、VOC揮發性有機化合物測試 (VOC Test Cube)、分離系統測試實驗室 (Separation Systems Lab)、電磁兼容性實驗室 (EMC Lab)等測試項目，如此才能確保產品使用品質。

同時，Will Darvill也說明在這樣嚴格測試情況下，才能讓Dyson產品在英國環境內的使用體驗，跟在相對較悶熱、潮濕的台灣環境中維持相同使用體驗。

雖然各地區監管機構會採用不同檢驗標準審核空氣清淨器品質，但Dyson會以更嚴格的檢驗標準確保其產品使用效果，同時也強調其測試方式更貼近一般真實使用情境，而非僅在特定條件下的測試結果符合標準。

未來會視市場需求打造更合適空氣清淨產品

對於未來產品規劃，Will Darvill表示主要還是會以提供乾淨空氣為目標，雖然看見市場已經有諸如LG打造的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，同時Dyson本身也提出類似耳機外型般的個人穿戴空氣清淨器設計專利，但目前暫時還沒有推出實際應用產品計畫，未來會持續觀察市場需求規劃合適產品。

▲LG打造的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》