彭博社：下一代MacBook Pro有SD讀卡器 但不支援5G、沒觸控列

根據彭博社 Mark Gurman 今天的最新報告，下一代 MacBook Pro 會支援 SD 讀卡器，方便專業攝影師和影片創作者，畢竟 MacBook Pro 用戶群中，有很大一部分是專業攝影師和影片創作者。不過，2021 年的機型將不會支援 5G。

彭博社的 Mark Gurman 今天報導稱，下一款 MacBook Pro 機型將配備 SD 卡讀卡器，用於傳輸數位相機拍攝的照片和其他文件。

即將推出的 MacBook Pro 是蘋果重新關注 Mac 忠實用戶的一個例子。該公司正計劃為下一款 MacBook Pro 重新加入 SD 卡插槽，以便用戶可以插入數位相機的記憶卡。該功能在 2016 年被取消，令 MacBook Pro 用戶群的關鍵部分–專業攝影師和影片創作者感到震驚。

新款 MacBook Pro 機型將在今年第三季度推出，時間跨度為 7 月至 9 月。它們將取代分別於 2020 年 5 月和 2019 年 11 月發布的更高端的 13 吋和 16 吋 MacBook Pro 機型。基本款 13 吋 MacBook Pro 已經在幾個月前更新了蘋果的定製的 M1 晶片。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》