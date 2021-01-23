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蘋果擴增實境眼鏡裝置可能配置自製處理器 對應獨立連網運作、手部動作識別

聯合新聞網 / 楊又肇

針對先前持續有傳聞的蘋果擴增實境眼鏡裝置，彭博新聞記者Mark Gurman除了再次取得消息指稱此款裝置將會在2022年問世，更指出此款裝置將搭載蘋果自製處理器，並且像Oculus Quest 2以獨立連網形式使用。

另外，相關消息也提到蘋果目前打造的原型設計中，將以布料材質披覆裝置外表，並且採用可調度數鏡片設計，藉此對應不同使用者的視力，讓實際配戴觀看體驗提升，而不會有視焦對不準的問題。

至於實際推出時間，Mark Gurman目前取得最快時間會在2022年，但實際細節依然要以蘋果公布為準。

除了可對應不同使用者視力使用，蘋果此款擴增實境眼鏡裝置還可透過內建鏡頭對應擴增實境應用，或是識別手勢操作功能，另外也預期搭載代號為「rOS」的作業系統，同樣也會搭載專屬App Store服務，讓使用者能依照需求下載擴充服務內容。

而在目前原型設計裡，不僅加入可追蹤頭部動作的感測元件，更搭載外部風扇主動散熱設計，藉此確保裝置能穩定運作，但預期在日後正式市售版本就不會有這樣的設計，同時預期也會讓機身縮減，以利舒適配戴。

不過，Mark Gurman也表示若蘋果在眼鏡裝置加入度數可調，並且採用更高解析度顯示設計的話，預期也會讓此款裝置售價提高，有可能成為僅吸引特定使用族群的產品。

目前蘋果並未證實是否計畫推出擴增實境眼鏡裝置，但過去多次透露對虛擬視覺應用感興趣，同時也在ARKit技術應用投入不少資源，讓使用者能透過iOS裝置與擴增實境內容互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 智慧眼鏡 蘋果

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