快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

手機螢幕朝下有鬼？他急解釋「保護鏡頭」 網曝這動作會露餡

聯合新聞網 / 綜合報導
「手機螢幕朝下代表有鬼？」一名網友的疑問引來不少人討論，其中就有專業網友認為只要憑對方的眼神、動作就可以判斷。圖片來源／ingimage
「手機螢幕朝下代表有鬼？」一名網友的疑問引來不少人討論，其中就有專業網友認為只要憑對方的眼神、動作就可以判斷。圖片來源／ingimage

現代人手機不離身，與人聯繫都仰賴智慧型手機傳送訊息。不過，日前就有一名網友好奇發問，手機螢幕朝下是不是代表一個人心裡有鬼？貼文一出，引起許多網友熱議，其中多數網友認為只要憑對方的眼神動作就可以判斷。

原PO在PTT男女板以「手機螢幕朝下有問題嗎？」為題發問，他表示很常聽女生說，「另一半的手機螢幕經常朝下就很有問題，怕被看到簡訊，怕誰打給你之類的」。不過，原PO也急於解釋，「自己過去因為習慣這樣做，當時有支手機鏡頭凸出，所以習慣不讓鏡頭碰到東西，有人也是這樣嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，有人就留言分享，「跟人聊天或處理事情會習慣把手機反蓋」、「我男友是說如果不小心東西砸下來不會正對鏡面，還提醒我要反著放」、「我也習慣朝下啊，要專心的時候拿來當作一種儀式」。

另外，也有專業網友回應，「真的要劈腿要說謊的，就算手機正面都朝上也能劈」、「只要看到瞄手機就閃躲，螢幕朝下、常常動不動用手機就覺得有鬼」、「手機不離身，這問題才比較大吧」。

PTT 手機 出軌

延伸閱讀

情侶手機查崗還有這神招！ 網友：這也太逼人

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

巨蟹暖男手機永遠開「飛航模式」？網勸快分：妳絕對是備胎

網友手機桌布放女星照 竟遭同事狠酸：像變態

相關新聞

手機螢幕朝下有鬼？他急解釋「保護鏡頭」 網曝這動作會露餡

現代人手機不離身，與人聯繫都仰賴智慧型手機傳送訊息。不過，日前就有一名網友好奇發問，手機螢幕朝下是不是代表一個人心裡有鬼？貼文一出，引起許多網友熱議，其中多數網友認為只要憑對方的眼神動作就可以判斷。

大尺寸4K螢幕與多點觸控操作 Surface Hub 2S終於引進台灣市場

日前確認針對企業及教育市場需求打造的Surface Pro 7+引進台灣市場消息後，微軟今日 (1/21)也宣布在台引進針對企業打造的Surface Hub 2S。

微軟：Surface Pro 7+並非迭代更新產品 而是針對需求升級設計

針對日前公布的Surface Pro 7+，微軟在後續說明中表示此款裝置主要是針對企業與教育市場應用需求打造，不僅藉由搭載新款處理器提高電池續航表現，同時也比照先前推出的Surface Pro X加入可拆換SSD設計，讓Surface Pro 7+整體使用更加便利。

GoShare進駐高雄車輛共享租賃服務 串接南北便利在地臨時用車需求

目前已經進駐雙北、台南與雲林地區的GoShare服務，如日前預告地在今天 (1/21)正式宣布啟用在高雄地區的車輛共享租賃服務。

三星推出新款870 EVO SATA SSD 較前代讀取速度提升近38％

2018年開始在台引進860 EVO等SSD及儲存相關產品後，三星也確定同步在台推出新款870 EVO SATA SSD，標榜藉由SATA連接介面對應560MB/s、530MB/s的連續讀取與寫入速度，同時相比前一款860 EVO在隨機讀取速度更提升近38%，同時持續存取效能較860 EVO也提升約30%。

滿足創作需求 Seagate更新高階品牌LaCie兩款桌機外接儲存方案

相較去年針對玩家需求推出的FireCuda Gaming Dock，Seagate此次針對創作使用需求，透過旗下高階品牌LaCie推出全新桌機外接儲存方案，分別提供LaCie 1big Dock SSD Pro與LaCie 1big Dock兩款設計，同樣由LaCie品牌長期合作蘇格蘭產品設計師Neil Poulton操刀打造外型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。