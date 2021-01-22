手機螢幕朝下有鬼？他急解釋「保護鏡頭」 網曝這動作會露餡

現代人手機不離身，與人聯繫都仰賴智慧型手機傳送訊息。不過，日前就有一名網友好奇發問，手機螢幕朝下是不是代表一個人心裡有鬼？貼文一出，引起許多網友熱議，其中多數網友認為只要憑對方的眼神動作就可以判斷。

原PO在PTT男女板以「手機螢幕朝下有問題嗎？」為題發問，他表示很常聽女生說，「另一半的手機螢幕經常朝下就很有問題，怕被看到簡訊，怕誰打給你之類的」。不過，原PO也急於解釋，「自己過去因為習慣這樣做，當時有支手機鏡頭凸出，所以習慣不讓鏡頭碰到東西，有人也是這樣嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，有人就留言分享，「跟人聊天或處理事情會習慣把手機反蓋」、「我男友是說如果不小心東西砸下來不會正對鏡面，還提醒我要反著放」、「我也習慣朝下啊，要專心的時候拿來當作一種儀式」。

另外，也有專業網友回應，「真的要劈腿要說謊的，就算手機正面都朝上也能劈」、「只要看到瞄手機就閃躲，螢幕朝下、常常動不動用手機就覺得有鬼」、「手機不離身，這問題才比較大吧」。