GoShare進駐高雄車輛共享租賃服務 串接南北便利在地臨時用車需求

目前已經進駐雙北、台南與雲林地區的GoShare服務，如日前預告地在今天 (1/21)正式宣布啟用在高雄地區的車輛共享租賃服務。

依照GoShare新事業總監姜家煒說明，在高雄地區的GoShare服務將比照雙北營運模式，透過隨借隨環形式提供使用。

現階段在高雄地區投放車款，同樣包含Gogoro 2、Gogoro 3與Gogoro VIVA三種，初期會有700輛提供使用，並且先沿著高雄捷運路線為導向，分別以左營區至前鎮區，以及鄰近三民區與苓雅區範圍投放為主，日後也會依照需求擴大使用範圍。

租賃方式同樣透過GoShare App進行線上預約，或是現場掃描QR Code方式借車，歸還時僅需將車輛停放在合法停車格或停車位置，並且完成線上付款即可完成，同時GoShare也同樣標榜新用戶可在3分鐘內完成註冊審核流程，讓新用戶在當下就能使用GoShare服務解決兩地接駁需求問題。

在此次宣布啟用高雄地區服務時，姜家煒也公布Goshare服務目前已經累積超過100萬名用戶人數，同時在2020年累積增加用戶人數，相比2019年更有高達150%的成長規模。

配合此次進駐高雄地區，GoShare也從即日起至1月22日晚間11點59分提供起跳價免費優惠。

而針對在高雄地區使用GoShare服務，並且以VISA信用卡、金融卡完成支付的話，更額外提供不限次數、每趟折抵20元的騎乘金，甚至在1月底前更推出高雄地區的自由試挑戰活動，將額外加碼提供4倍回饋獎勵，同時在GoShare官方社群留言關注，更有機會獲得高鐵票或24小時騎乘券。

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