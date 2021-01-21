微軟：Surface Pro 7+並非迭代更新產品 而是針對需求升級設計

針對日前公布的Surface Pro 7+，微軟在後續說明中表示此款裝置主要是針對企業與教育市場應用需求打造，不僅藉由搭載新款處理器提高電池續航表現，同時也比照先前推出的Surface Pro X加入可拆換SSD設計，讓Surface Pro 7+整體使用更加便利。

Surface Pro 7+並非迭代更新產品

不過，雖然換上Intel新款代號Tiger Lake的第11代Core處理器，微軟並非將Surface Pro 7+定義成迭代更新產品，而是先前推出的Surface Pro 7強化機種，並且滿足企業及教育使用模式，其中包含藉由Surface Pen與觸控操作增加更直覺使用體驗，同時也能透過可更換SSD設計，方便使用者依照需求擴充儲存容量，對於企業IT人員也更方便管理設備資產使用狀態。

除了Surface Por 7+，微軟不久前也宣布針對特定市場開始推行大尺寸螢幕設計的Surface Hub 2S，藉此讓傳統會議情境快速轉為數位化使用模式，讓會議能以更直覺、便利形式進行，同時也能透過數位化形式進行討論、紀錄會議內容。

Surface系列機種讓工作更具連貫

微軟更強調所有Surface系列機種都能維持流暢的工作內容連貫性，並且配合Windows Teams等服務增加工作效率，未來也預期透過更多Surface產品設計帶動更多便利的使用體驗。

微軟Surface市場策略總經理Lindsay Myers表示，雖然去年因為疫情影響推動不少數位化轉型，並且讓更多人開始習慣居家及遠距辦公模式，同時也增加高解析度視訊攝影機、高音質麥克風等裝置銷量，但微軟其實從很早之前就已經開始推廣數位化辦公模式，並且期望藉由Surface系列產品提供不同工作使用體驗，因此在這波疫情影響下，能以更快速度協助企業、使用者轉向數位化辦公模式。

而針對此次推出的Surface Pro 7+，則是強調可藉由2 in 1使用模式、手寫筆與觸控手勢直覺操作，搭配微軟完整軟體服務，將可讓是企業、教育市場，甚至一般使用者都能有更好的使用體驗，並且可在工作、學習與日常生活使用之間無縫切換。

未來不排除與更多處理器業者深入合作

但針對未來是否計畫讓Surface系列以更快腳步取得目前準備進入市場應用的Windows 10X作業系統，以及日後是否進一步擴大擁抱Arm架構處理器設計，Lindsay Myers雖然表示無法針對未來規劃產品透露細節，但強調Surface系列產品將會提供使用者最好的Windows作業系統體驗，同時以微軟立場並不排除與各家處理器業者合作。

除了長期與Intel合作處理器，微軟目前也在Surface系列機種加入AMD處理器選項，而近年來更與Arm架構處理器深入合作，並且與Qualcomm合作Windows on Snapdragon常時連網筆電設計，並且以Snapdragon 8cx處理器打造Surface Pro X，甚至也藉由Snapdragon 855處理器打造Surface Duo雙螢幕手機。

在蘋果順利以Arm架構設計的M1處理器成功打造全新Mac機種，並且獲得市場好評之後，許多看法也預期微軟將會跟進相同模式，除了傳出將與Google深入合作，計畫讓Android平台App也能在Windows環境下使用之餘，預期也會更深度相容Arm架構處理器，讓未來的Windows機種也能對應更長電池續航表現，同時機身也能更加輕薄，更可維持一定運算效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》