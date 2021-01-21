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大尺寸4K螢幕與多點觸控操作 Surface Hub 2S終於引進台灣市場

聯合新聞網 / 楊又肇
▲台灣微軟總經理孫基康透過Surface Hub 2S與遠在北京的微軟全球資深副總裁暨大中華區董事長與執行長柯睿杰 (Alain Crozier)連線
▲台灣微軟總經理孫基康透過Surface Hub 2S與遠在北京的微軟全球資深副總裁暨大中華區董事長與執行長柯睿杰 (Alain Crozier)連線

日前確認針對企業及教育市場需求打造的Surface Pro 7+引進台灣市場消息後，微軟今日 (1/21)也宣布在台引進針對企業打造的Surface Hub 2S。

最早在2018年宣布推出，並且在後續加入85吋設計的Surface Hub 2系列，原本計畫推出Surface Hub 2S與更高階設計的Surface Hub 2X，但後者卻因為作業系統設計無法跟上進度，因此目前並未有進入市場銷售計畫，僅保留Surface Hub 2S於市場銷售，並且加入原本規劃在Surface Hub 2X採用可模組化升級設計。

在設計理念中，Surface Hub系列主要呼應微軟建構現代化辦公模式，並且藉由Surface系列機種提高工作效率，並且可在多工、合作應用可協助企業更快、更容易完成工作事項。

其中包含藉由大尺寸4K PixelSense螢幕對應Surface Pen與多點觸控操作，並且能配合可拍攝4K影像的廣角視訊鏡頭讓使用者更容易進行遠距線上會議，麥克風更可對應5-6公尺距離的收音範圍，並且能以內建喇叭對應立體擴音效果，而依照會議使用需求亦可配合腳架快速移動，或是將螢幕翻轉90度角，讓使用者能以更具彈性方式進行互動。

而在軟體服務部分，則是完整相容Microsoft Teams、Windows Ink等功能，除了可讓使用者在Surface Hub 2S上完成各類工作需求，同時也能與使用者常用的Windows筆電無縫連動，藉此提升整體工作效率。

▲Surface Hub 2S搭載4K+解析度設計的PixelSense多點觸控螢幕，支援2隻以上的Surface Pen書寫操作
▲Surface Hub 2S搭載4K+解析度設計的PixelSense多點觸控螢幕，支援2隻以上的Surface Pen書寫操作

▲同樣對應10指多點觸控
▲同樣對應10指多點觸控

▲可選購腳架配件輕易移動Surface Hub 2S
▲可選購腳架配件輕易移動Surface Hub 2S

▲Surface Hub 2S的主機位於螢幕背面，並且可透過模組化方式升級
▲Surface Hub 2S的主機位於螢幕背面，並且可透過模組化方式升級

▲完整相容微軟旗下服務軟體
▲完整相容微軟旗下服務軟體

▲Surface Hub 2S目前推出50吋版本，85吋版本也準備引進台灣市場
▲Surface Hub 2S目前推出50吋版本，85吋版本也準備引進台灣市場

此次引進台灣版本中，Surface Hub 2S將區分一開始推行的50吋版本，以及後來增加的85吋版本，前者建議售價將以新台幣298788元價格銷售，而後者則開放企業預購，預計會在近期內推出。

同時，考量更多企業使用需求，微軟除了引進諸多Surface Hub 2S對應配件，同時也會引進硬體升級套件，讓企業能針對日後需求進行更新。此外，先前已經在美國市場推行的Surface設備租賃使用方案，微軟接下來也會評估考慮是否引進。

為了提升企業工作效率，微軟也宣布從即日起在台開放銷售Surface Pro 7+，分別區分Wi-Fi與LTE連網版本，建議售價則從新台幣29088元起跳。

▲Surface Pro 7+
▲Surface Pro 7+

▲螢幕同樣可採多段調整
▲螢幕同樣可採多段調整

▲Surface Pro 7+一樣支援Surface Pen手寫操作
▲Surface Pro 7+一樣支援Surface Pen手寫操作

▲Surface Pro 7+加入與Surface Pro X相同的SSD可拆換設計
▲Surface Pro 7+加入與Surface Pro X相同的SSD可拆換設計

▲Surface Pro 7+可直接使用Surface Pro X的Surface Pen，但是鍵盤部分則因為連接方式不同，因此無法互換使用
▲Surface Pro 7+可直接使用Surface Pro X的Surface Pen，但是鍵盤部分則因為連接方式不同，因此無法互換使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 4K畫質 觸控

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