大尺寸4K螢幕與多點觸控操作 Surface Hub 2S終於引進台灣市場
日前確認針對企業及教育市場需求打造的Surface Pro 7+引進台灣市場消息後，微軟今日 (1/21)也宣布在台引進針對企業打造的Surface Hub 2S。
最早在2018年宣布推出，並且在後續加入85吋設計的Surface Hub 2系列，原本計畫推出Surface Hub 2S與更高階設計的Surface Hub 2X，但後者卻因為作業系統設計無法跟上進度，因此目前並未有進入市場銷售計畫，僅保留Surface Hub 2S於市場銷售，並且加入原本規劃在Surface Hub 2X採用可模組化升級設計。
在設計理念中，Surface Hub系列主要呼應微軟建構現代化辦公模式，並且藉由Surface系列機種提高工作效率，並且可在多工、合作應用可協助企業更快、更容易完成工作事項。
其中包含藉由大尺寸4K PixelSense螢幕對應Surface Pen與多點觸控操作，並且能配合可拍攝4K影像的廣角視訊鏡頭讓使用者更容易進行遠距線上會議，麥克風更可對應5-6公尺距離的收音範圍，並且能以內建喇叭對應立體擴音效果，而依照會議使用需求亦可配合腳架快速移動，或是將螢幕翻轉90度角，讓使用者能以更具彈性方式進行互動。
而在軟體服務部分，則是完整相容Microsoft Teams、Windows Ink等功能，除了可讓使用者在Surface Hub 2S上完成各類工作需求，同時也能與使用者常用的Windows筆電無縫連動，藉此提升整體工作效率。
此次引進台灣版本中，Surface Hub 2S將區分一開始推行的50吋版本，以及後來增加的85吋版本，前者建議售價將以新台幣298788元價格銷售，而後者則開放企業預購，預計會在近期內推出。
同時，考量更多企業使用需求，微軟除了引進諸多Surface Hub 2S對應配件，同時也會引進硬體升級套件，讓企業能針對日後需求進行更新。此外，先前已經在美國市場推行的Surface設備租賃使用方案，微軟接下來也會評估考慮是否引進。
為了提升企業工作效率，微軟也宣布從即日起在台開放銷售Surface Pro 7+，分別區分Wi-Fi與LTE連網版本，建議售價則從新台幣29088元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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