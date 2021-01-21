滿足創作需求 Seagate更新高階品牌LaCie兩款桌機外接儲存方案

相較去年針對玩家需求推出的FireCuda Gaming Dock，Seagate此次針對創作使用需求，透過旗下高階品牌LaCie推出全新桌機外接儲存方案，分別提供LaCie 1big Dock SSD Pro與LaCie 1big Dock兩款設計，同樣由LaCie品牌長期合作蘇格蘭產品設計師Neil Poulton操刀打造外型。

在1big Dock SSD Pro的設計中，主要針對經常剪輯6K、8K解析度，或是超慢動作、未經壓縮的影片和視覺特效 (VFX)內容需求打造，除了搭載Seagate FireCuda NVMe SSD，並且透過Thunderbolt 3傳輸連接埠，藉此對應每秒高達2800MB的讀取速度，另外也搭載USB 3.0連接埠與支援CFast 2.0、CFexpress與SD記憶卡的插槽設計，同時也能透過DisplayPort 1.4連接埠使用外接顯示器。

而LaCie 1big Dock則延續1big Dock SSD Pro的設計，並且配合大容量儲存空間設計的硬碟，對應影片剪輯存放需求，同時也能輕易透過單一連接線建立4K影片製作工作站。

配合筆電使用的話，包含1big Dock SSD Pro與1big Dock均可對應45W充電功率輸出，即便透過Daisy Chain連接方式也能提供30W充電功率，甚至藉由Power Pass-Through功能，更可讓連接筆電最高以70W功率充電。

建議售價方面，1big Dock SSD Pro 2TB儲存容量版本將以新台幣44890元售價在台上市，4TB版本則為85990元，至於1big Dock 8TB儲存容量版本將以新台幣15990元價格銷售，而16TB版本則以22990元價格銷售，18TB版本售價則是26990元，兩款儲存方案都會提供5年有限保固，並且額外提供Rescue資料救援服務，以及一個月Adobe Creative Cloud All Apps使用方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》