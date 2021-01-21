快訊

美總統就職典禮他倆的造型最吸睛！ 迷因圖在網路上瘋傳

桃園疫情升溫！陳時中下午2時記者會 確診夫婦足跡時間差受關注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿足創作需求 Seagate更新高階品牌LaCie兩款桌機外接儲存方案

聯合新聞網 / 楊又肇

相較去年針對玩家需求推出的FireCuda Gaming Dock，Seagate此次針對創作使用需求，透過旗下高階品牌LaCie推出全新桌機外接儲存方案，分別提供LaCie 1big Dock SSD Pro與LaCie 1big Dock兩款設計，同樣由LaCie品牌長期合作蘇格蘭產品設計師Neil Poulton操刀打造外型。

在1big Dock SSD Pro的設計中，主要針對經常剪輯6K、8K解析度，或是超慢動作、未經壓縮的影片和視覺特效 (VFX)內容需求打造，除了搭載Seagate FireCuda NVMe SSD，並且透過Thunderbolt 3傳輸連接埠，藉此對應每秒高達2800MB的讀取速度，另外也搭載USB 3.0連接埠與支援CFast 2.0、CFexpress與SD記憶卡的插槽設計，同時也能透過DisplayPort 1.4連接埠使用外接顯示器。

而LaCie 1big Dock則延續1big Dock SSD Pro的設計，並且配合大容量儲存空間設計的硬碟，對應影片剪輯存放需求，同時也能輕易透過單一連接線建立4K影片製作工作站。

配合筆電使用的話，包含1big Dock SSD Pro與1big Dock均可對應45W充電功率輸出，即便透過Daisy Chain連接方式也能提供30W充電功率，甚至藉由Power Pass-Through功能，更可讓連接筆電最高以70W功率充電。

建議售價方面，1big Dock SSD Pro 2TB儲存容量版本將以新台幣44890元售價在台上市，4TB版本則為85990元，至於1big Dock 8TB儲存容量版本將以新台幣15990元價格銷售，而16TB版本則以22990元價格銷售，18TB版本售價則是26990元，兩款儲存方案都會提供5年有限保固，並且額外提供Rescue資料救援服務，以及一個月Adobe Creative Cloud All Apps使用方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 SSD

延伸閱讀

彰化鼓勵社區環保志工 餐點費每人調升到80元

華映楊梅廠出售陷債權爭議 景碩啟用新擴產方案

中和居民寒流中洗冷水澡 天然氣公司補償萬戶辦法出爐

無名氏捐新北2000萬 連11年捐逾2億善款助弱勢

相關新聞

三星推出新款870 EVO SATA SSD 較前代讀取速度提升近38％

2018年開始在台引進860 EVO等SSD及儲存相關產品後，三星也確定同步在台推出新款870 EVO SATA SSD，標榜藉由SATA連接介面對應560MB/s、530MB/s的連續讀取與寫入速度，同時相比前一款860 EVO在隨機讀取速度更提升近38%，同時持續存取效能較860 EVO也提升約30%。

滿足創作需求 Seagate更新高階品牌LaCie兩款桌機外接儲存方案

相較去年針對玩家需求推出的FireCuda Gaming Dock，Seagate此次針對創作使用需求，透過旗下高階品牌LaCie推出全新桌機外接儲存方案，分別提供LaCie 1big Dock SSD Pro與LaCie 1big Dock兩款設計，同樣由LaCie品牌長期合作蘇格蘭產品設計師Neil Poulton操刀打造外型。

疫情燒用iPhone顧健康 內建App小技巧改善睡眠

國內疫情升溫，民眾對健康的關注度提高。iPhone和Apple Watch升級到最新版本後，內建「健康」App可透過簡單...

Galaxy Buds Pro再次體驗 補足前面幾款耳機不足之處

在日前發表時，曾經簡單體驗的三星新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro，筆者再花了點時間進行體驗。

萬寶龍簡化設計的Summit Lite系列智慧手錶 售價新台幣27300元

萬寶龍 (Mont Blanc)宣布在台推出新款Summit Lite系列智慧手錶，外觀採用簡化設計，並且以滿足日常身體健康資訊與運動數據紀錄需求為設計。

推出抗菌背包之外 Targus也推出可幫鍵盤、滑鼠殺菌的紫外線燈

去年因為疫情影響，使得今年CES 2021有不少設計都是與防疫有關，例如以製作商務包款聞名的Targus，在此次展期間便宣布推出主打在經常接觸位置加上抗菌塗層的電腦背包，同時也針對一般人也經常接觸的鍵盤、滑鼠提供能以紫外線殺菌的小型燈組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。