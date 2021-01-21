三星推出新款870 EVO SATA SSD 較前代讀取速度提升近38％

2018年開始在台引進860 EVO等SSD及儲存相關產品後，三星也確定同步在台推出新款870 EVO SATA SSD，標榜藉由SATA連接介面對應560MB/s、530MB/s的連續讀取與寫入速度，同時相比前一款860 EVO在隨機讀取速度更提升近38%，同時持續存取效能較860 EVO也提升約30%。

依照三星說明，藉由Intelligent TurboWrite技術，將可透過更大的可變式SLC緩衝區設計，讓SSD維持更高存取效能，並且在多工處理、瀏覽網頁，或是啟動PC時，均可明顯感受效能升級。

另外，三星也強調870 EVO能與督款PC裝置相容使用，並且可透過2.5吋SATA連接介面安裝，本身搭載的休眠模式也能相容微軟Windows新式待命 (Modern Standby)功能，藉此達成省電效果。

而在設計中，870 EVO分別採用三星自製V-NAND三位元MLC (TLC)顆粒與自製控制器設計，三星也強調將870 EVO SSD在生產時的碳足跡降低至最低，讓此項產品對環境產生影響大幅減少。

目前870 EVO共推出250GB、500GB、1TB、2TB與4TB多種容量規格，總寫入位元組分別為150TBW、300TBW、600TBW、1200TBW與2400TBW，建議售價分別為新台幣1268元、2099元、4399元、8099元與15690元，並且提供5年保固，預計在1月下旬起陸續於全台指定通路上市。

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