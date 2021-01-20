疫情燒用iPhone顧健康 內建App小技巧改善睡眠

國內疫情升溫，民眾對健康的關注度提高。iPhone和Apple Watch升級到最新版本後，內建「健康」App可透過簡單步驟提供更個人化的資訊，也能藉由一些實用小技巧來改善睡眠品質或提醒何時該休息。

根據蘋果官網，健康App整合來自iPhone、AppleWatch與用戶已在使用的第三方App健康數據，可以查看長期趨勢，或深入了解一系列健康指標數據的每日詳細狀況。

健康App能運用機器學習技術來判斷哪些資訊對用戶最重要，例如運動幾分鐘或生命徵象。「重點」頁面會將相關資訊置於正前方，透過互動式圖表可以快速查看一段時間內的健康趨勢並深入了解相關資料，例如查看近年來的膽固醇或血壓變化，或回顧一天、一星期甚至一個月的運動量。

如果想設定更個人化的健康App，首先要將iPhone和Apple Watch都更新到最新的版本，以確保所有的功能都可使用。在健康App的「摘要」頁面，可依照個人需求來編輯喜好項目，加入步行心律、運動分鐘數、環境音量等資訊。

在健康App右上角點選頭像，可以查看「健康檢查表」，從中開啟醫療卡、SOS緊急服務及其他健康和安全功能，例如洗手偵測、跌倒偵測、耳機通知等。

健康App還有一些實用小技巧，例如在沒有AppleWatch的情況下，iPhone仍可以記錄使用者步數、走路和跑步的距離、速度等；也可以根據用戶在晚上的iPhone使用時間搭配睡眠設定，來追蹤並記錄用戶在床上的時間。

此外，用戶可以在健康App中設定「睡眠」項目，包括睡眠排程、設定動作在睡前放鬆、開啟睡眠模式等，讓iPhone幫助用戶達到睡眠目標。

在健康App中還能設定醫療卡，只要加上緊急聯絡人的聯絡方式，緊急聯絡人會在用戶使用SOS緊急服務時接到訊息通知。